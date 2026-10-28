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Decenas de muertos en el choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Respaldo al ministro

Moncloa dice que la gestión de Puente "no está en cuestión" frente a dirigentes socialistas que ven "la campaña rota"

La otra cara Aunque el Gobierno evita hablar de las consecuencias que tendrá esta tragedia para la campaña, dirigentes socialistas afirman que va a ser muy difícil remontar esta situación.

Óscar Puente comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control de Adif.
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Moncloa respalda a Óscar Puente y no tiene intención de exigir su dimisión como ministro de Transportes tras el choque este miércoles de dos trenes en Urda, Toledo. Así lo han manifestado fuentes del Gobierno, que aseguran que la gestión del ministro "no está en cuestión".

En declaraciones a laSexta, afirman que hay que saber leer los datos y que, de momento, la investigación no apunta a que se haya producido un fallo en la gestión por parte del ministro.

Subrayan que en estos momentos lo que toca es "atender y apoyar a las víctimas y sus familiares, y coordinar la emergencia". Del mismo modo, evitan valorar cómo puede afectar este trágico accidente a la campaña electoral, asegurando que "hoy no toca" hablar de eso.

Pese al silencio de Moncloa a este respecto, otros dirigentes socialistas han comentado a laSexta que creen que la campaña está rota y que va a ser muy difícil remontar esta situación.

Puente rechaza dimitir

El de este miércoles es el segundo gran accidente ferroviario que se produce en España en menos de un año (el primero fue a principios de año en Adamuz y dejó 45 muertos) y ha situado a Puente en el punto de mira.

El ministro descarta dimitir y afirma que la investigación apunta de momento a un error humano en el centro de control de Adif en Atocha que se habría producido tras un fallo técnico en el sistema LZB.

Sin embargo, otras formaciones como Frente Amplio exigen "responsabilidades políticas". En la misma línea, José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, ha pedido la dimisión del ministro porque "la culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador".

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