La xenofobia une a Vox y Aliança Catalana: Abascal alude a la "amenaza del islamismo a la identidad catalana" y se abre a llegar a pactos con Sílvia Orriols

Los detalles Abascal considera que el debate del independentismo "está decayendo" y centra la precamapaña electoral en la supuesta "invasión islamista" para ganar votos.

Vox está experimentando un acercamiento inesperado hacia Aliança Catalana, un partido independentista liderado por Sílvia Orriols. Aunque tradicionalmente Vox ha abogado por la ilegalización de partidos separatistas, Santiago Abascal ha mostrado disposición a colaborar con Aliança Catalana debido a su postura común contra la inmigración. Abascal ha manifestado preocupación por la identidad catalana, que considera amenazada por el islamismo, y busca atraer votantes de Aliança Catalana, que no se presenta en estas elecciones. Por su parte, Orriols no ve incoherente que sus seguidores voten a Vox. Este acercamiento ha generado sorpresa en Javier Ortega Smith, exvicepresidente de Vox, quien criticó la posible colaboración con partidos separatistas, recordando que va en contra de los estatutos de Vox.

Vox está teniendo un acercamiento particularmente antinatural: se está forjando una especie de complicidad con Aliança Catalana. Aunque siempre ha defendido la ilegalización de los partidos separatistas, Santiago Abascal dice que estaría dispuesto incluso a colaborar con esta formación independentista liderada por Sílvia Orriols. Porque hay algo que supera a su 'patriotismo' y que les une a ambos: su odio al migrante.

Abascal está mostrando una repentina preocupación por la identidad catalana que ahora considera amenazada. "La identidad catalana está amenazada por el islamismo en Cataluña. La urgencia que hay en Cataluña es el califato islámico", ha opinado en una entrevista en 'La Vanguardia'.

En precampaña, el independentismo ya no le preocupa como antes porque "es un debate que está decayendo". Busca así atraer votantes de Aliança Catalana, que en estas elecciones no se presenta. Por su parte, Sílvia Orriols, no ve inconveniente en que sus seguidores opten esta vez por Vox.

En una entrevista en 'Ràdio 4', Orriols ha declarado que "son personas libres y es probable que algunos de ellos elijan a Vox". Al mismo tiempo, ha negado que sea incoherente ser independentista y votar a Vox porque "en el marco de las elecciones, ellos otorgan su confianza a quien creen conveniente".

Unas palabras que difieren del odio a España que ha dicho sentir en múltiples ocasiones. "Odiamos al Estado español en tanto que somete a nuestra nación", dijo en laSexta Columna.

Unidos por su islamofobia

Asegura que sus simpatizantes son libres para votar al partido que quiere ilegalizarlos. Porque Abascal también ha reiterado su intención de "ilegalizar a los partidos separatistas" o, como les llama él: "Mafias separatistas, también corruptas".

Lo que une a ambos partidos es su islamofobia y el miedo infundado a ser sustituidos. Orrios ha reconocido ser islamófoba, mientras que Abascal argumenta que "no es islamofobia, es sentido común".

El líder de Vox ha "denunciado la invasión islamista", mientras que su homóloga de Aliança Catalana ha comentado su temor a que "el Islam avance y termine imponiéndose demográficamente". Una idea compartida por Abascal, que ha reconocido el "intento de sustituir a la población".

Ortega Smith, "estupefacto"

Javier Ortega Smith ha dicho sentirse "estupefacto" ante el acercamiento de Abascal a Aliança Catalana. En declaraciones a los medios este lunes, el exvicepresidente de Vox ha asegurado que ha tenido que "leer dos veces la entrevista (de 'La Vanguardia') para llegar a la terrible conclusión de que el presidente de mi partido ha perdido el norte".

El exdiputado ha recordado que en los estatutos de Vox se incluye que "nunca pactaría con partidos separatistas" y ha criticado que Abascal se abra a "cualquier tipo de colaboración, aunque ponga como excusa que es para evitar la pérdida de la identidad catalana por la intromisión del islamismo en Cataluña".

"Lo que estos partidos entienden por identidad catalana es contrario a la identidad española. Cataluña es España, la identidad española es la que está en juego. Por mucho que condenemos, por supuesto, la invasión migratoria islamista que se produce en Cataluña", ha sentenciado.

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