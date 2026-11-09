"Espera sentado": Pilar Velasco, pesimista respecto a la autocrítica de Frente Amplio y Podemos ante un posible fracaso el 29N

Con unas encuestas que dan a Podemos un máximo de un escaño, la periodista recuerda que "en 12 años, Podemos habría pasado de 71 escaños a uno", lo cual supondría el fracaso del partido liderado por Ione Belarra e Irene Montero.

Este lunes, diversas casas demoscópicas han publicado encuestas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Los resultados indican que PP y Vox podrían alcanzar la mayoría absoluta, mientras que el Frente Amplio no superaría el 8% de los votos. Podemos, en el mejor escenario, obtendría un escaño. Iñaki López espera una oleada de dimisiones si las izquierdas sufren un gran revés, aunque Pilar Velasco considera improbable esta reacción. Velasco señala que Podemos habría pasado de 71 escaños a uno en 12 años, lo que implicaría prácticamente su desaparición.

Este lunes, buena parte de las casas demoscópicas han publicado nuevas encuestas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Todas ellas apuntan a que PP y Vox lograrían la mayoría absoluta y, del mismo modo, coinciden en que el Frente Amplio no superaría la barrera del 8% de los votos. Además, Podemos obtendría un escaño en el mejor de los casos.

"Si el batacazo de las izquierdas es monumental, espero como mínimo una oleada de dimisiones", afirma al respecto Iñaki López.

Sin embargo, Pilar Velasco tiene claro que esa cascada de renuncias no es esperable: "Espera sentado". "No esperaría grandes decisiones por un batacazo electoral", añade la colaboradora de Más Vale Tarde.

Asimismo, Velasco recuerda que, "en 12 años, Podemos habría pasado de 71 escaños a uno", lo cual supondría, a efectos prácticos, la desaparición de un partido que llegó a pelear la primera posición en las encuestas durante los años posteriores a su fundación.

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