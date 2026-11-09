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Rumbo al 29N

"Espera sentado": Pilar Velasco, pesimista respecto a la autocrítica de Frente Amplio y Podemos ante un posible fracaso el 29N

Con unas encuestas que dan a Podemos un máximo de un escaño, la periodista recuerda que "en 12 años, Podemos habría pasado de 71 escaños a uno", lo cual supondría el fracaso del partido liderado por Ione Belarra e Irene Montero.

"Espera sentado": Pilar Velasco, pesimista respecto a la autocrítica de Frente Amplio y Podemos ante un posible fracaso el 29N
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Este lunes, buena parte de las casas demoscópicas han publicado nuevas encuestas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Todas ellas apuntan a que PP y Vox lograrían la mayoría absoluta y, del mismo modo, coinciden en que el Frente Amplio no superaría la barrera del 8% de los votos. Además, Podemos obtendría un escaño en el mejor de los casos.

"Si el batacazo de las izquierdas es monumental, espero como mínimo una oleada de dimisiones", afirma al respecto Iñaki López.

Sin embargo, Pilar Velasco tiene claro que esa cascada de renuncias no es esperable: "Espera sentado". "No esperaría grandes decisiones por un batacazo electoral", añade la colaboradora de Más Vale Tarde.

Asimismo, Velasco recuerda que, "en 12 años, Podemos habría pasado de 71 escaños a uno", lo cual supondría, a efectos prácticos, la desaparición de un partido que llegó a pelear la primera posición en las encuestas durante los años posteriores a su fundación.

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