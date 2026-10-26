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Así van las encuestas y sondeos de las elecciones

Buscan "el cambio"

Feijóo saca pecho de su pacto con Vox cuando calificó de "coalición de desesperados" el acuerdo entre PSOE y Frente Amplio

Los detalles La hemeroteca señala la diferencia de valoración del presidente del PP entre el entendimiento al que él ha llegado y al que hicieron en la izquierda la pasada semana.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo
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Partido Popular y Vox han anunciado este lunes un acuerdo para las listas al Senado por el cual los 'populares' no concurren en tres provincias y los de Santiago Abascal en seis. Un acuerdo muy similar al cerrado por PSOE y Frente Amplio la semana pasada y que evidencia la diferente valoración que hace Alberto Núñez Feijóo de los mismos.

Revisando la hemeroteca reciente de Feijóo se puede encontrar cómo se refería al pacto para el Senado que alcanzaron la semana pasada el PSOE y el Frente Amplio: "La coalición de desesperados que ha construido el PSOE diluyendo sus siglas con 20 formaciones políticas acreditan que esto de que el PSOE va a ganar las elecciones y que están en disposición de ganar las elecciones. Es otra hipocresía más".

Ahora bien, en esta ocasión el presidente del PP considera que "hay una mayoría de españoles que quiere cambio" y que, en consecuencia, harán "todo lo que esperan" de ellos.

Para Feijóo, precisamente la "reacción rabiosa" de Sánchez le demuestra que van por el camino adecuado para conseguir una mayoría: "La reacción rabiosa de quienes quieren impedirlo demuestra que vamos en el camino adecuado".

Una de las otras reacciones al pacto ha sido la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha calificado rápidamente que ambas formaciones son "dos colores y un mismo proyecto" y lo justifica recordando sus posturas sobre el sistema de pensiones recordando tanto las palabras de Ester Muñoz como las de José María Figaredo o las de los derechos de las mujeres comparando a Isabel Díaz Ayuso y Abascal.

Sánchez no ha querido dejarse nada en la recámara. Él ve dos formaciones políticas con discursos idénticos mientras que para los de Abascal las diferencias son claras. "PP y Vox somos partidos muy diferentes y con discursos muy distintos. Coincidimos en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Sánchez de todas las instituciones", explicaba este lunes Ignacio Garriga.

Pero no solo ha sido Sánchez. Los socialistas han salido en tromba. Óscar Puente le ha recordado al líder 'popular' sus palabras cuando criticó la coalición de las izquierdas. "Generosidad y sentido de Estado, si es PP y VOX. Si son otros es coalición de desesperados".

Para otros, como Ernest Urtasun, ambos grupos políticos han formado coalición porque "están nerviosos": "Están empezando a tomar este tipo de decisiones porque ven que van otra vez cuesta abajo en las encuestas".

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