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Puente dice que "no ve esencial" participar en la campaña del PSOE aunque dependerá de "su estado de ánimo"

Los detalles El ministro es el número uno en la lista al Congreso por Valladolid y Pedro Sánchez le respalda por completo.

Imagen de archivo de Óscar Puente en un acto del PSOE.
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Óscar Puente ha rechazado este viernes dimitir por el accidente ferroviario de Urda, que ha costado la vida al menos a 69 personas. Lo que no se tiene tan claro de momento es su presencia en la campaña del PSOE para las elecciones del 29N, para las que encabeza la lista al Congreso por Valladolid.

El ministro de Transportes no descarta por completo esa posibilidad. En una conversación informal con el presentador de laSexta Xplica, José Yélamo, después de la rueda de prensa en la que ha dado explicaciones del accidente, Puente ha sostenido que "no ve esencial" su participación en la misma, pero que "va a depender de su estado de ánimo".

Según le ha trasladado a Yélamo, el ministro está "a ratos mejor, a ratos peor", aunque al mismo tiempo "dice que está animado y determinado a seguir, y que tiene la conciencia muy tranquila".

Respaldo de Sánchez

Al preguntarle si ha puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Sánchez, Puente ha respondido que "su cargo está siempre a disposición del presidente del Gobierno".

Estos últimos días, Sánchez ha mostrado su absoluto respaldo al ministro, a pesar de que distintos dirigentes socialistas consideran, según han comentado a los medios, que debería dimitir y que la campaña está "rota".

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