Ahora

29N

Así van las encuestas y sondeos de las elecciones

Tras lo ocurrido el sábado

Nadie sabe, todos acusan: Gobierno y oposición inician un fuego cruzado para señalar a quién benefician los disturbios de Barcelona

Los detalles Desde el Ejecutivo consideran que la imagen de caos en las calles beneficia claramente a la ultraderecha, pero para la oposición las mismas imágenes explican la idea de que el Ejecutivo ha perdido el control.

Ernest Urtasun, Óscar Puente, Miguel Tellado y Jorge Buxadé
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Todavía se desconoce quién o quiénes están detrás de los actos vandálicos de Barcelona, pero los partidos políticos empiezan a preguntarse a quién beneficia esto. Desde el Gobierno creen que la imagen de caos en las calles beneficia claramente a la ultraderecha para vender la idea de que el Ejecutivo ha perdido el control. Y ese es precisamente el mensaje que está trasladando la derecha: que Sánchez ha permitido estos altercados.

Porque de los disturbios se ha pasado al fuego cruzado. Sobre las mismas imágenes, cada partido las mira con una óptica distinta. Desde el Gobierno no saben quién está detrás, pero ellos se hacen otra pregunta: ¿quién sale beneficiado? Para Elma Saiz, la ultraderecha. Para Óscar Puente, "quien traslada el mensaje de que todo es un caos y hace falta orden".

Algo que al PP molesta mucho. "Lo importante no es quién puede sacar rédito electoral, lo que de verdad les debería importar es que esto rompe la paz social", ha afirmado José Luis Martínez-Almeida. Pero parece que el alcalde de Madrid se olvida de que sus compañeros de filas han hecho un poco lo mismo.

Desde Feijóo este fin de semana responsabilizando a Pedro Sánchez de lo sucedido hasta a buena parte de Génova haciendo lo propio este lunes, como Miguel Tellado, que lo ha achacado a "violentos de extrema izquierda": "Incendian las calles para que la extrema izquierda siga en el Gobierno. Sánchez todavía no ha dicho ni pío".

Pero minutos después de su intervención, el presidente del Gobierno ha publicado un mensaje en el que ha señalado que el Ejecutivo tiene "cero tolerancia" con los violentos.

Aún así, en el PP para gustos colores porque Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, también encuentra otros culpables: "Una parte muy importante de ellos son del Magreb o segunda generación. Hay un problema muy serio de adaptación".

Y no es el único. Aunque Vox, como de costumbre, va un paso más allá. "La islamoizquierda ya tiene un hueco en España y es algo que nosotros debemos combatir, esa coalición tremenda entre el peor islamismo y la peor izquierda europea", afirma Jorge Buxadé, diputado de Vox en el Parlamento Europeo.

Al volver al Gobierno, también acusan a la derecha de mezclar. "Que utilicen estos actos vandálicos que todos condenamos para criminalizar la protesta", ha señalado Ernest Urtasun, ministro de Cultura.

En todo esto, la voz más templada es la de José Manuel Albares. Según ha apuntado, todavía no se sabe quién ha estado detrás de los disturbios.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Lula gana las elecciones en Brasil con una remontada inédita ante un Flávio Bolsonaro que no acepta los resultados
  2. Acuerdo de derechas para el Senado: Vox se retira de seis provincias y el PP no se presentará en otras tres
  3. El Govern asegura que los Mossos pedirán judicialmente poder rastrear el origen de las entidades tras los disturbios en Barcelona
  4. Dictan una orden de busca y captura a Vito Quiles en la causa abierta por mofarse de una mujer con discapacidad
  5. Los Mossos investigan si en el autobús accidentado en Fogars iban demasiados pasajeros de pie
  6. El Madrid de Mourinho y Mbappé asalta el Camp Nou en un Clásico tremendo