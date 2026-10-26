Nadie sabe, todos acusan: Gobierno y oposición inician un fuego cruzado para señalar a quién benefician los disturbios de Barcelona

Los detalles Desde el Ejecutivo consideran que la imagen de caos en las calles beneficia claramente a la ultraderecha, pero para la oposición las mismas imágenes explican la idea de que el Ejecutivo ha perdido el control.

Los actos vandálicos en Barcelona han generado un debate político sobre quién se beneficia de la situación. Desde el Gobierno, se sugiere que la ultraderecha podría estar aprovechando la imagen de caos para criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por su parte, el PP, con figuras como José Luis Martínez-Almeida y Miguel Tellado, responsabiliza a la izquierda y al Gobierno. Además, Xavier García Albiol señala a personas del Magreb como responsables, mientras Vox, con Jorge Buxadé, habla de una "islamoizquierda". El Gobierno acusa a la derecha de utilizar estos incidentes para criminalizar la protesta, mientras José Manuel Albares mantiene una postura más cauta, señalando que aún no se conocen los responsables.

Todavía se desconoce quién o quiénes están detrás de los actos vandálicos de Barcelona, pero los partidos políticos empiezan a preguntarse a quién beneficia esto. Desde el Gobierno creen que la imagen de caos en las calles beneficia claramente a la ultraderecha para vender la idea de que el Ejecutivo ha perdido el control. Y ese es precisamente el mensaje que está trasladando la derecha: que Sánchez ha permitido estos altercados.

Porque de los disturbios se ha pasado al fuego cruzado. Sobre las mismas imágenes, cada partido las mira con una óptica distinta. Desde el Gobierno no saben quién está detrás, pero ellos se hacen otra pregunta: ¿quién sale beneficiado? Para Elma Saiz, la ultraderecha. Para Óscar Puente, "quien traslada el mensaje de que todo es un caos y hace falta orden".

Algo que al PP molesta mucho. "Lo importante no es quién puede sacar rédito electoral, lo que de verdad les debería importar es que esto rompe la paz social", ha afirmado José Luis Martínez-Almeida. Pero parece que el alcalde de Madrid se olvida de que sus compañeros de filas han hecho un poco lo mismo.

Desde Feijóo este fin de semana responsabilizando a Pedro Sánchez de lo sucedido hasta a buena parte de Génova haciendo lo propio este lunes, como Miguel Tellado, que lo ha achacado a "violentos de extrema izquierda": "Incendian las calles para que la extrema izquierda siga en el Gobierno. Sánchez todavía no ha dicho ni pío".

Pero minutos después de su intervención, el presidente del Gobierno ha publicado un mensaje en el que ha señalado que el Ejecutivo tiene "cero tolerancia" con los violentos.

Aún así, en el PP para gustos colores porque Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, también encuentra otros culpables: "Una parte muy importante de ellos son del Magreb o segunda generación. Hay un problema muy serio de adaptación".

Y no es el único. Aunque Vox, como de costumbre, va un paso más allá. "La islamoizquierda ya tiene un hueco en España y es algo que nosotros debemos combatir, esa coalición tremenda entre el peor islamismo y la peor izquierda europea", afirma Jorge Buxadé, diputado de Vox en el Parlamento Europeo.

Al volver al Gobierno, también acusan a la derecha de mezclar. "Que utilicen estos actos vandálicos que todos condenamos para criminalizar la protesta", ha señalado Ernest Urtasun, ministro de Cultura.

En todo esto, la voz más templada es la de José Manuel Albares. Según ha apuntado, todavía no se sabe quién ha estado detrás de los disturbios.

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