Sánchez pone a Puente como ejemplo de dignidad ante el PP de "los recortes" en su primer mitin tras el accidente de Urda

Entre líneas El presidente ha afirmado que "las tragedias suceden" y "la cuestión es cómo responde un gobierno", defendiendo que ha tardado 15 años en "revertir los recortes en inversión" del Gobierno de Rajoy.

Pedro Sánchez ha retomado la precampaña electoral tras la pausa por la tragedia de Urda, que dejó 69 muertos y numerosos heridos. En un acto en Valencia, elogió al exministro de Transportes, Óscar Puente, por asumir la responsabilidad política tras el accidente con su dimisión, destacando que esto diferencia al PSOE del PP y Vox. Sánchez criticó a estos partidos por no practicar la dignidad en crisis. Además, subrayó la importancia de los servicios públicos y criticó los recortes de inversión ferroviaria de Mariano Rajoy. Defendió la revalorización de pensiones y cargó contra figuras como Javier Milei y Donald Trump, afirmando que España se gobierna desde España. En el evento, se guardó un minuto de silencio por las víctimas y se evitó el ambiente festivo habitual.

Pedro Sánchez ha retomado este viernes la precampaña electoral tras la pausa de algo más de una semana por la tragedia de Urda, que ha dejado 69 muertos y decenas de heridos. En un acto en Valencia, el candidato socialista ha ensalzado al ahora exministro de Transportes, Óscar Puente, por haber asumido la "responsabilidad política" tras el accidente con su dimisión. Un "ejemplo de dignidad" que, según ha afirmado, diferencia al PSOE del PP y Vox.

"Las crisis y tragedias desgraciadamente suceden. La cuestión es cómo responde un gobierno ante esas crisis y tragedias. Estuvimos con las víctimas del accidente de Urda y sus familiares, estamos con los heridos, hemos dado la cara con transparencia y hemos asumido la responsabilidad política con la dimisión de un gran político como es Óscar Puente", ha defendido Sánchez, que defendía la continuidad de Puente en el Gobierno y la campaña tras el accidente.

El presidente del Gobierno ha cargado contra el PP y Vox por criticar a Puente tanto antes de dimitir como ahora y ha apuntado que sus reproches se deben a que "el ejemplo de dignidad que ha ejercido, ellos jamás lo practican ante ninguna crisis que hayan podido gestionar".

"Si hay una lección que extraer de esta tragedia, es que los servicios públicos importan. Hemos tardado 15 años en revertir los recortes en inversión ferroviaria que infligió Mariano Rajoy. Los recortes no son la solución", ha espetado.

Sánchez contra "la motosierra"

En este sentido, Sánchez ha asegurado que "no nos quieren porque demostramos que podemos crear empleo y subir el SMI. Porque lo hace el Gobienro y no la patronal, como quiere la derecha".

El socialista ha insistido en su compromiso de blindar la revalorización de las pensiones en la Constitución y ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por decir que "hay que sacrificarse". "Quieren enfrentar a mayores y jóvenes. Las pensiones no son un regalo, son un derecho de los trabajadores", ha defendido.

Ha subrayado que "todas y cada una de las conquistas sociales de este país se han logrado con la fuerza de la zurda" y ha aprovechado también para dirigirse a Javier Milei y Donald Trump.

"No es casualidad que hayan venido durante estos años a España a criticarnos. El de la motosierra o el de Washington. Yo les digo que España se gobierna desde España, no desde Washington, ni desde Buenos Aires. No vamos a permitir que se convierta en el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista", ha apostillado.

Al tratarse de un evento celebrado en Valencia, también ha recordado la tragedia de la DANA de 2024, de la que Sánchez ha afirmado que "ahí demostramos como país que podíamos unirnos en la respuesta y en sobreponernos".

El accidente de Urda ha estado muy presente en esta vuelta a la precampaña. Al inicio del acto, en el que también han intervenido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; la ministra de Ciencia, Diana Morant; y la exdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas. Además, al finalizar, los socialistas han evitado los bailes propios de los mítines y se han limitado a aplaudir.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido