Todos los partidos y coaliciones que se presentan a las elecciones generales de 2026, provincia a provincia

El BOE ha publicado la lista de las candidaturas presentadas para las elecciones generales de 2026, aunque todavía no son definitivas: hasta que la Junta Electoral Central las proclame, no se puede confirmar que todas vayan a concurrir.

El miércoles 28 de octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la lista de las candidaturas presentadas para las elecciones generales de 2026, aunque no las definitivas. Hasta el 2 de noviembre la Junta Electoral Central (JEC) no publicará la lista de las candidaturas proclamadas, que serán las que finalmente concurran el 29 de noviembre a los comicios generales.

Además de los partidos que se presentan en todas las circunscripciones —PP, PSOE, Vox, Frente Amplio (con diversas denominaciones) o Frente Obrero—, en cada una de las provincias concurren más formaciones y coaliciones en busca del voto de los españoles para conformar el Congreso de los Diputados durante los próximos cuatro años. En la provincia de Burgos, la lista incluye una candidatura que no ha sido admitida, la del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), que sí ha presentado listas en muchas otras provincias.

Entre los nombres de las diferentes formaciones se encuentra, para la circunscripción de Málaga, la lista de José María Calvo Guerra, con un candidato único, el mismo José María Calvo Guerra. Para poder ser proclamada, esta lista necesitaría otros diez nombres. Sin embargo, no es la primera vez que presenta la candidatura, aunque después no sea proclamada. Ya lo hizo en las elecciones generales de 2023, cuando se quedó fuera.

En la siguiente tabla puedes consultar los nombres de todos los candidatos que figuran en cada una de las listas, tanto titulares como suplentes, y el orden en el que figurarían en la papeleta si finalmente la candidatura es proclamada por la Junta Electoral:

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