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Begoña Gómez denuncia al PP por utilizar su imagen para un vídeo realizado con inteligencia artificial

La denuncia, a la que ha tenido acceso laSexta, sostiene que "la utilización de la imagen y la voz simulada" de Gómez para "elaborar un vídeo falso, haciéndole decir y hacer cosas que no diría ni haría nunca, con la única intención de humillarla, atenta contra su dignidad humana".

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.EP
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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha denunciado al PP por difundir un vídeo en el que utiliza su imagen y recrea su voz con Inteligencia Artificial para trasladar falsamente que asume los cargos que le imputa el juez Peinado, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en el podcast 'Keep It Cutre'.

La denuncia, a la que ha tenido acceso laSexta, sostiene que "la utilización de la imagen y la voz simulada de mi mandante para elaborar un vídeo falso, haciéndole decir y hacer cosas que no diría ni haría nunca, con la única intención de humillarla, atenta contra su dignidad humana y contra aspectos esenciales de su identidad física y social como persona, lesionando sus más básicos derechos de la personalidad, referidos a la identidad, propia imagen y honor".

Fue el pasado 21 de octubre cuando el Partido Popular dejó atrás -una vez más- una línea roja. A través de sus redes, los de Alberto Núñez Feijóo publicaron un vídeo de campaña en el que la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o José Luis Ábalos se muestran orgullosos de ser zurdos y de presuntos delitos cometidos o investigados. Todo ello generado con IA.

Así, una falsa Begoña Gómez dice: "Si tener una cátedra gracias a que mi marido es el presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda". O un Ábalos generado con inteligencia artificial asegura: "Si irse de p***s y cobrar comisiones ilegales es de zurdos, pues sí, soy zurdo". El expresidente Zapatero, por su parte, dice en este montaje de IA: "Si esconder joyas en una caja fuerte es de zurdos… pues sí, soy zurdo".

Tras la publicación de este vídeo, desde el PSOE aseguraron que se planteaban emprender acciones legales contra el PP por el vídeo en el que suplantan la identidad a los socialistas. En el PSOE criticaron que esas imágenes generan odio a través de la mentira. "No tienen proyecto que ofrecer y por eso recurren al insulto y la mentira. Ahora a través de la tecnología ", criticaron en el partido socialista.

Ahora, tal y como ha confirmado el presidente del Gobierno, ha sido Begoña Gómez quien ha denunciado al PP por utilizar su imagen para un vídeo realizado con inteligencia artificial.

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