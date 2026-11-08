La radiografía del votante ante el 29N: ¿quién tiene más ganas de ir a las urnas?

Ignacio Urquizu ha explicado a Nuria Roca que, según los datos del CIS, actualmente los votantes del PP y Vox muestran una mayor intención de acudir a votar que los del PSOE.

¿Quién tiene más intención de acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre? ¿Los votantes de izquierdas o los de derechas? Ignacio Urquizu ha analizado en La Roca la radiografía del electorado a partir de los datos del CIS y ha desmontado uno de los mitos más extendidos sobre el comportamiento electoral: que la izquierda siempre se moviliza más que la derecha.

El sociólogo ha explicado a Nuria Roca que, según los datos del CIS de septiembre, actualmente los votantes del PP y Vox muestran una mayor intención de acudir a votar que los del PSOE. Para elaborar esta comparativa, Urquizu ha utilizado la escala del CIS en la que se pregunta a los ciudadanos, del 1 al 10, qué probabilidad tienen de participar en las elecciones.

Su análisis se centra en quienes responden que irán a votar con total seguridad, es decir, quienes marcan un 10. "En estos momentos la derecha está mucho más movilizada que la izquierda", ha resumido. Urquizu también ha trasladado el análisis de los partidos políticos a las etiquetas ideológicas con las que se identifican los ciudadanos: izquierda, centro y derecha.

Por un lado, los extremos ideológicos son los que presentan una mayor intención de acudir a las urnas. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha superan el 80% de intención de participación. Por otro, vuelve a aparecer una mayor movilización entre quienes se sitúan a la derecha que entre quienes se identifican con la izquierda. Sin embargo, el sociólogo ha señalado que el dato más llamativo no está necesariamente en la confrontación entre ambos bloques: "¿Quién va poco a votar? Los votantes de centro y los votantes sin ideología".

¿Siempre ha estado más movilizada la derecha?

Ante la pregunta de Nuria Roca sobre si esta diferencia ha sido siempre así, Urquizu ha recurrido a otro momento político para comprobarlo: las elecciones generales de 2008, en las que el PSOE consiguió la victoria.

Entonces apenas había diferencias entre la intención de participación de los votantes del PP y del PSOE. La distancia era de unos tres puntos, una diferencia que, según ha explicado, podía encontrarse dentro del margen de error.

"Parece ser que no siempre la izquierda vota menos que la derecha. Hay veces que se iguala bastante", ha apuntado. El análisis de las etiquetas ideológicas de aquel momento también reflejaba una menor distancia entre izquierda y derecha. La extrema derecha, aunque representaba entonces a un porcentaje mucho menor de la población, mostraba una mayor movilización que la extrema izquierda.

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