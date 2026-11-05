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Elecciones 29N

La Junta Electoral dará por válidas las papeletas con el nombre de Óscar Puente tachado

Los detalles La Junta Electoral desestima la petición formulada este miércoles por el PSOE para suprimir el nombre antes de imprimir las papeletas, con la intención de evitar confusiones entre los electores y para aclarar la nueva nómina de candidatos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso para informar de las causas del accidente ferroviario de Urda. El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso para informar de las causas del accidente ferroviario de Urda.Agencia EFE
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La Junta Electoral de Valladolid ha ratificado este jueves que el nombre del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, figurará en la lista del PSOE en la provincia vallisoletana pese a haber renunciado públicamente a encabezarla, ya que esa decisión llegó cuando las listas habían sido proclamadas.

En una resolución, a la que ha tenido acceso EFE, la Junta Electoral desestima la petición formulada ayer por el PSOE para suprimir el nombre antes de imprimir las papeletas.

El partido quería evitar confusiones entre los electores y aclarar la nueva nómina de candidatos, encabezada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que igualmente figurará como número dos.

La Junta Electoral ha aplicado la doctrina general de "inmodificabilidad de las papeletas" una vez que se ha producido la proclamación de los candidatos -publicación en el BOE-, con referencias a precedentes en 1986 y 1996.

No obstante, ante la posibilidad planteada por el PSOE de que el mantenimiento de Puente en la papeleta pueda provocar que haya votantes que, de buena fe, realicen tachaduras en la papeleta, la Junta Electoral ha ordenado que las mesas electorales consideren "válidas" las papeletas que puedan contener la tachadura sobre el nombre de uno de los candidatos que ha renunciado, en este caso Puente.

Justifican esta decisión bajo el principio de que esa tachadura pretendería "adecuar la papeleta a la realidad de la candidatura en el momento de la votación, resultando en todo caso incuestionable el sentido del voto".

Fuentes del PSOE de Castilla y León han explicado a EFE que eran conscientes de que, una vez proclamadas las candidaturas, era difícil que pudieran modificarse las papeletas.

No obstante han considerado como un "mal menor" que no sean tenidas en cuenta las tachaduras, por lo que han adelantado que harán "toda la pedagogía del mundo" para que esta circunstancia no perjudique a la candidatura del PSOE en Valladolid.

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