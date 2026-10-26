Los resultados de las elecciones de Brasil, en 4 datos

Un hombre observa resultados parciales de las elecciones este domingo, en una escuela en Río de Janeiro (Brasil). La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil vivió una enorme confusión en su recta final después de que un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas la votación en el momento en el que empezaba el recuento de sufragios

Flavio Bolsonaro asegura que es "imposible" reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil, que dieron la victoria al sindicalista, que regresó a Planalto en 2023.

Remontada épica. La jornada electoral que parecía que iba a acabar en victoria para Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado en Brasil, se dio la vuelta. Luiz Inázio Lula da Silva seguirá en Planalto, a donde regresó en 2023 y de donde no se irá, al menos, hasta 2031.

El hijo de Bolsonaro ha optado por "no reconocer" los resultados, mientras Donald Trump también ha planteado dudas sobre el proceso. Pero los datos muestran la clara victoria de Lula da Silva, que ha mejorado los resultados que obtuvo en las elecciones de 2022, en una victoria más ajustada, a dos millones de votos del entonces candidato, el padre de Flávio Bolsonaro. Estos son los resultados de las elecciones de Brasil y algunos datos relacionados con el proceso electoral.

1. Más de 4,4 millones de votos de distancia

Lula da Silva ha ganado con un 51,79% de los votos, lo que supone una diferencia con respecto a su contrincante de 4.430.191 votos. Es el doble de distancia de la que Lula obtuvo del padre de Flávio Bolsonaro, ahora condenado, en las últimas presidenciales, cuando le ganó por una distancia de menos de 2,2 millones de votos.

2. La remontada del PT de Lula da Silva

Lo cierto es que Lula comenzó ganando las elecciones en los primeros momentos del escrutinio, aunque el recuento de votos no puede ser considerado relevante hasta que avanza, ya que con poco porcentaje de mesas escrutadas todavía no se puede definir el efecto de la elección. Cuando el recuento alcanzó en torno al 20% del voto, Flávio Bolsonaro se puso por delante.

Cuando el recuento fue del 20% al 45%, Flávio Bolsonaro era ganador. La diferencia no era muy grande, pero el conservador iba por delante del líder del Partido de los Trabajadores. Durante este tiempo de escrutinio, Flávio Bolsonaro fue un punto por delante de Lula da Silva... hasta que en torno al 47% del recuento de votos, se igualaron y empezó la remontada. Lula da Silva se fue distanciando hasta que rozó el 52% del voto mientras Bolsonaro iba bajando hacia el 28%.

3. Bolsonaro gana 1,2 millones de votos; Lula, 4,1

En comparación con los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil de 2022, en las que también Lula da Silva salió ganador, las cifras son claras: el líder del PT ha ganado más de 4,1 millones de votos en estos cuatro años, según los datos que arrojan los resultados de esta segunda vuelta. Flávio Bolsonaro también ha conseguido sumar votos, cerca de 1,2 millones más que los que obtuvo su padre en los últimos comicios presidenciales, pero insuficientes para superar al sindicalista.

Más participación (ligera), más voto a la izquierda

Los datos de participación no difieren mucho en términos relativos de las elecciones brasileñas de 2022. Hace cuatro años, la abstención fue del 20,59%, mientras que este año se ha reducido ligeramente hasta el 19,22%. Sin embargo, esta diferencia, de 1,3 puntos en la abstención, sí es significativa en términos absolutos. En un país con unos 214 millones de habitantes, un dato así sí acaba siendo relevante en un resultado.

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