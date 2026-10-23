Bustinduy confirma su presencia el 2 de noviembre en la primera de las citas de 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa'

Los detalles Este debate versará sobre vivienda y economía, mientras que en el segundo del 9 se tratarán asuntos como la regeneración, la inmigración y el Estado de Bienestar.

El actual ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha confirmado que será el representante de Frente Amplio en el primero de los debates que organiza laSexta de cara a las elecciones del 29N. Se trata del agendado para el 2 de noviembre, que versará sobre vivienda y economía, mientras que en el segundo del 9 se tratarán asuntos como la regeneración, la inmigración y el Estado de Bienestar.

'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' se conformará de dos citas con representantes de las formaciones con mayor representación parlamentaria (PSOE, PP, Vox y Frente Amplio).

Serán el 2 y 9 de noviembre. En ambas ocasiones el debate estará moderado por la periodista y directora de 'El Objetivo', Ana Pastor, quien cuenta con una amplia experiencia en la moderación de este tipo de encuentros en Atresmedia y en laSexta.

Con esta propuesta, la cadena ha diseñado una oferta informativa consistente de cara a las semanas previas al pistoletazo de salida de la campaña electoral, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre.

El formato de debates propuesto por laSexta sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público.

La propuesta de la cadena, que contará con asistencia de público en plató, se basa en un modelo mixto en cuanto a temáticas, debatidas por los portavoces de los partidos. Los dos encuentros podrán seguirse a través de Atresplayer en su versión internacional.

De esta manera, laSexta muestra, una vez más, su capacidad para la organización de debates electorales, como ha llevado a cabo en anteriores ocasiones, y se suma a la cobertura electoral del Grupo Atresmedia, que ha ofrecido la celebración de debates a los candidatos a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

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