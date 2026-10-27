La derecha ya es un bloque, aunque PP y Vox lo nieguen: de repetir discursos a justificar su pacto en el Senado

Los detalles Tras el pacto PP-Vox para el Senado, hoy derecha y ultraderecha hacen hincapié en diferenciarse. Feijóo se ha justificado diciendo que lo que busca es cumplir con su "deber: intentar un cambio político en España" porque, según él, "estamos ante una situación de emergencia".

Este martes, PP y Vox han subrayado sus diferencias pese a pactar para el Senado, insistiendo en que comparten el objetivo de desalojar a Sánchez de la Moncloa. Mientras el Gobierno los considera iguales, acusan a Feijóo de retroceder 50 años. Feijóo y Abascal destacan que sus partidos tienen visiones distintas, pero la alianza responde a una "necesidad de cambio". El acuerdo implica que PP retire candidatos en tres provincias a cambio de que Vox lo haga en seis, incluyendo candidatos "independientes". El Gobierno guarda silencio, pero Sánchez critica el pacto, y Frente Amplio también lo rechaza.

Este martes PP y Vox han intentado demostrar que no son lo mismo aunque pacten para ir juntos al Senado. Llevan toda la mañana repitiendo que son partidos diferentes con ideas diferentes pero con un objetivo común: echar a Sánchez de la Moncloa. Para el Gobierno ambos son lo mismo y acusan a Alberto Núñez Feijóo de que la derecha moderada de España retroceda 50 años.

Tras el pacto PP-Vox para el Senado, hoy derecha y ultraderecha hacen hincapié en diferenciarse y en decir que, aunque juntos, no son lo mismo. "Siguen siendo dos partidos muy distintos, con formas de entender la política distintas", ha insistido este martes Feijóo. Por su parte, Santiago Abascal ha hecho hincapié en que "Vox es un partido muy distinto al PP" y ha señalado que "el Partido Popular no comparte el mensaje de prioridad nacional de Vox".

¿Por qué entonces esa alianza? La respuesta es exactamente igual en PP que en Vox: la necesidad de cambio. Y ya lo dijo anoche el líder de Vox: "Todo por el cambio y todo por España".

Este martes Feijóo se ha justificado diciendo que lo que busca él es "cumplir con mi deber: intentar un cambio político en España" porque, según él, "estamos ante una situación de emergencia".

Un acuerdo por el que el PP retira sus candidatos en tres provincias, como Gipuzkoa, a cambio de que Vox ceda en otras seis. Ahí, los populares incluyen candidatos "independientes" a propuesta de Vox. Tan independientes como José Luis Aguirre, diputado en Les Corts de la ultraderecha que ha sido incluso conseller de Agricultura por Vox.

Al ser preguntada por esto, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, guarda silencio. "Soy muy respetuosa con la Junta Electoral y no puedo calificar acuerdos de otras fuerzas políticas. No por falta de ganas", ha señalado. Aunque los socialistas en las últimas horas se han empeñado en decir que PP y Vox son lo mismo. "El PP ha hecho retroceder a la derecha democrática de nuestro país 50 años pactando con la ultraderecha de Abascal", criticó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En Frente Amplio también han cargado contra el pacto, un pacto que al diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, le "da asco". Desde la formación dicen que Feijóo se ha quitado el disfraz de moderado.

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