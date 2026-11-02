Ni la vivienda, ni la fuerza del amor, ni el uso de la IA: la tragedia voltea la campaña con un PSOE desplomándose en las encuestas

Los detalles En el PSOE intentan ponerse las pilas, por lo que han adelantado la vuelta a la campaña antes de lo previsto y Sánchez volverá este viernes a los escenarios en Valencia.

Los partidos políticos reactivan su agenda preelectoral tras el accidente de Urda, que ha cambiado el enfoque de la campaña. Pedro Sánchez ha participado en un foro en Barcelona, mientras Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau han criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión. Feijóo, líder del PP, ha adoptado un enfoque de gestión, rigor y experiencia, distanciándose de la confrontación política. La tragedia ha afectado las encuestas, con el PSOE cayendo y el PP fortaleciéndose. Vox mantiene su agenda, centrada en sacar a Sánchez de la Moncloa. El debate sobre la vivienda pierde relevancia en este nuevo contexto político.

Los partidos políticos retoman su agenda preelectoral poco a poco. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado este lunes en Barcelona en el foro 'World in Progress' del Grupo PRISA; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con su Comité Ejecutivo Nacional en la sede de Génova; y Ada Colau, número uno de Frente Amplio, tenía una cita con los principales sindicatos del sector Ferroviario en Barcelona. Este lunes —de nuevo— tanto ella como Feijóo han cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque cada uno en su estilo.

"Como si todo un sistema ferroviario se redujera a un trabajador, como si no existiese la responsabilidad política, ya no es que sea evidente que no son buenos gestores, es que dudo de que también sean buena gente", ha expresado el líder 'popular'.

Mientras, Colau ha afirmado que "de un responsable de Gobierno se espera información, transparencia y responsabilidad". "Entonces, creo que Óscar Puente ha hecho ya alguna rueda de prensa, ha dado muchos detalles técnicos, creo que se tiene que explicar delante del Congreso y creemos también que debería asumir responsabilidades", ha agregado.

La candidata de Frente Amplio ha estado también en Al Rojo Vivo y este martes será el turno de Feijóo. Más allá de su exigencia de responsabilidades, de Feijóo ha llamado la atención un cambio de estrategia. La precampaña electoral ha cambiado de forma radical tras el accidente de Urda, y el líder del PP se ha puesto el traje de gestor.

"Nosotros ofrecemos otra cosa: gestión, rigor y experiencia. Yo vengo de la gestión, me he dedicado toda mi vida a ello. Es lo que sé hacer. Mi objetivo no es destruir al rival. Esa es la política que está devastando nuestro país. Mi objetivo es la reconstrucción nacional y a eso convoco a todo el partido y a todo el país", ha asegurado.

Ya no valen los bailes, los besos, ni el uso de la inteligencia artificial (IA). Ahora la campaña va de otra cosa. La tragedia de Urda es reciente y todavía sigue latente para los votantes, lo que ha obligado a los partidos a hacer algún que otro cambio. "Es una campaña completamente distinta, basada en hechos, basada en responsabilidades. Es mucho más seria y mucho más rigurosa", ha explicado Alba Juan, consultora Comunicación Política.

En el PSOE intentan ponerse las pilas. Han adelantado la vuelta a la campaña antes de lo previsto y Sánchez volverá este viernes a los escenarios en Valencia. El motivo está en que la tragedia ha dejado así las encuestas electorales: el PSOE desplomándose en torno a los 100 escaños y el PP saliendo reforzado, conseguiría más que absoluta con Vox.

Ahora la batalla es la de la gestión, y eso le ha dado al PP su lugar electoral. "Al PP ya se le ha acabado la necesidad de imitar a Vox, como al falsear la realidad con IA. Ahora mismo no le es necesario", ha apuntado Toni Aira, profesor de comunicación política en la UPF-BSM.

Y con la tragedia, Vox ya no se juega tanto. Por eso, aunque los de Abascal no hayan cambiado su agenda tras el accidente, "no van a perder votantes porque el foco va a seguir siendo el mismo, que Sánchez salga de la Moncloa", ha señalado Juan.

Cuánto durará este nuevo tono es lo que no se sabe, porque la vivienda, que hace unas semanas era el quid de la campaña, ha dejado de serlo. Ahora este debate está pasando a un segundo plano y, de hecho, este lunes la acampada de Sol se despide, aunque muchas tiendas se quedan. La mayoría de los que decidieron convertir la Puerta del Sol en un grito contra el drama de la vivienda han asumido que ha llegado el momento de pasar página.

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