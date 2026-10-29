El Gobierno dota a las mesas electorales de dispositivos para leer el DNI digital en las elecciones generales

El pasado mes de marzo, antes de las elecciones autonómicas de Andalucía, la Junta Electoral Central suspendió el uso de las aplicaciones de DNI digital para que los votantes pudieran identificarse

Para las elecciones autonómicas de Andalucía, la Junta Electoral Central suspendió el uso de las aplicaciones miDNI, DNI digital y miDGT, el carnet de conducir digital, para la identificación de los votantes en las mesas de votación. En aquel momento, se decidió que no se permitiría este tipo de identificación digital hasta que se pudiera garantizar que el control de la verificación de la identidad fuera lo suficientemente segura.

Ahora, el Gobierno ha decidido dotar a las mesas electorales de dispositivos de lectura del código QR generado por la aplicación MiDNI para que el 29N los electores pueden identificarse con el documento electrónico a la hora de votar. Con una orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha encargado a Correos distribuir esos dispositivos en las distintas mesas junto al resto de documentación que entrega y recoge habitualmente en los colegios electorales.

De esta forma el Gobierno busca cumplir el acuerdo dictado el pasado marzo por la Junta Electoral Central (JEC), antes de las elecciones autonómicas andaluzas, cuando suspendió el uso de las aplicaciones miDNI (el DNI digital) y miDGT (el carné de conducir digital) para la identificación de los electores tanto para votar en urna como por correo. La JEC decretó esa suspensión "hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura".

Por ese motivo, explica el Gobierno, este martes se aprobó en el Consejo de Ministros un acuerdo, a propuesta de los ministerios de Interior, Hacienda y Economía, para encargar a Correos el reparto de los dispositivos de lectura de códigos en las mesas, con la consiguiente contraprestación económica.

Por su parte, el partido Iustitia Europea, que concurrirá a las elecciones generales, remitió el pasado 10 de octubre un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) para pedirle que se pronuncie sobre si el 29 de noviembre se podrá votar con credenciales digitales, como el DNI digital o el carné de conducir digital.

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