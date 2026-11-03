Feijóo pide a los sindicatos que reconsideren la huelga del 11 de noviembre: "69 muertos después es un grave error"

Los detalles "Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error", ha señalado Feijóo, quien ha insistido a los sindicatos que si la hacen "ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado reconsiderar la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Feijóo no cuestiona el derecho constitucional de huelga, pero sí el momento en que se ha convocado. Ha instado a los sindicatos a replantearse la huelga, señalando que está dirigida contra la oposición, según la directora de campaña del PSOE. Feijóo ha subrayado que, tras 69 muertes, la huelga es un grave error y ha pedido que no se realice, advirtiendo que podría vincular la imagen de los sindicatos a la de Pedro Sánchez de manera permanente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes que se reconsidere la huelga general del 11 de noviembre. "No cuestiono el derecho constitucional de huelga. Cuestiono el sentido de la oportunidad", ha dicho Feijóo.

Así, acto seguido se ha dirigido a los sindicatos y les ha pedido que "reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de la campaña del PSOE".

"Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error", ha hecho hincapié el líder del PP. "No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora, a tres semanas de ser llamados a las urnas. No la hagan o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre", ha añadido.

Desde el primer momento el Gobierno ha dejado claro que la huelga general impulsada por la crisis de la vivienda en España es contra la oposición. "Las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición. Se convoca a raíz de que la oposición a este Gobierno ha derribado el decreto de vivienda", señaló María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y nueva directora de Estrategia de la campaña de Pedro Sánchez, el pasado mes de octubre.

Entre las principales reivindicaciones de la convocatoria están los contratos de alquiler indefinidos, bajadas "drásticas" del precio del alquiler y de la vivienda, el fin de los desahucios, un impuesto a la riqueza para financiar un parque público de vivienda y el fin de la compra especulativa.

Por su parte, CCOO y UGT han ampliado el alcance de la movilización a las reivindicaciones laborales y económicas, con demandas de subidas salariales, reducción de jornada, mejora de la salud de las personas trabajadoras y erradicación de la precariedad. También reclaman controlar los precios, desbloquear la negociación colectiva y que las administraciones impulsen políticas para acabar con la especulación de la vivienda.

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