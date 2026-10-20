Iñaki López reacciona al oír hablar a Figaredo y Buxadé (Vox) de recortes con "bulldozer": "Les faltaba una copa de balón"

Iñaki López y Afra Blanco reaccionan al vídeo en el que hace un año Jorge Buxadé y José María Figaredo, pesos pesados de Vox, reflexionaban sobre los recortes y advertían que, con una mayoría absoluta, se llevan "por delante a quien sea".

"La motosierra se va a quedar en nada"

Iñaki López recupera un vídeo del año pasado en el que sus protagonistas son Jorge Buxadé, diputado de Vox en el Parlamento Europeo, y José María Figaredo, portavoz de la formación de extrema derecha en materia económica.

En las imágenes, Buxadé asegura que "la motosierra de Javier Milei se va a quedar en nada cuando lleguemos y tengamos una mayoría absoluta", mientras que Figaredo promete "desaparecer y echar abajo todas las estructuras" para "vaciar la habitación y que los españoles vean dónde está la mierda socialista".

Ambos coinciden en ir más allá de la 'motosierra' y pasar directamente al "bulldozer" y llevarse "por delante a quien sea".

"Les faltaba una copa de balón", reacciona Iñaki, mientras que Afra Blanco detalla a quiénes se llevarían 'por delante': "A los pensionistas, a los jubilados, a los profesionales de la sanidad pública, a los profesionales de nuestra educación pública" con políticas de "miles de despidos" que "se van a llevar por delante todo el derecho laboral conquistado".

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