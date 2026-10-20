Ahora

ELECCIONES 29N

Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

"La motosierra se va a quedar en nada"

Iñaki López reacciona al oír hablar a Figaredo y Buxadé (Vox) de recortes con "bulldozer": "Les faltaba una copa de balón"

Iñaki López y Afra Blanco reaccionan al vídeo en el que hace un año Jorge Buxadé y José María Figaredo, pesos pesados de Vox, reflexionaban sobre los recortes y advertían que, con una mayoría absoluta, se llevan "por delante a quien sea".

Iñaki López y Afra Blanco reaccionan al vídeo en el que hace un año Jorge Buxadé y José María Figaredo, pesos pesados de Vox, reflexionaban sobre los recortes y advertían que, con una mayoría absoluta, se llevan "por delante a quien sea".

Iñaki López recupera un vídeo del año pasado en el que sus protagonistas son Jorge Buxadé, diputado de Vox en el Parlamento Europeo, y José María Figaredo, portavoz de la formación de extrema derecha en materia económica.

En las imágenes, Buxadé asegura que "la motosierra de Javier Milei se va a quedar en nada cuando lleguemos y tengamos una mayoría absoluta", mientras que Figaredo promete "desaparecer y echar abajo todas las estructuras" para "vaciar la habitación y que los españoles vean dónde está la mierda socialista".

Ambos coinciden en ir más allá de la 'motosierra' y pasar directamente al "bulldozer" y llevarse "por delante a quien sea".

"Les faltaba una copa de balón", reacciona Iñaki, mientras que Afra Blanco detalla a quiénes se llevarían 'por delante': "A los pensionistas, a los jubilados, a los profesionales de la sanidad pública, a los profesionales de nuestra educación pública" con políticas de "miles de despidos" que "se van a llevar por delante todo el derecho laboral conquistado".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo admite que busca una "fórmula" con Vox en el Senado porque sería "un error facilitar al sanchismo" su control
  2. La DANA Adam azota España, en directo | Inundaciones y rescates en Alicante, Murcia y Baleares por los últimos coletazos de la DANA Adam, que deja al menos cinco muertos
  3. El Supremo aplica la amnistía a los condenados por el procés y critica la "grandilocuencia" del Constitucional
  4. La Delegación del Gobierno en Madrid ordena una nueva investigación por las cargas policiales contra los profesores
  5. Tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza: el coste de la vivienda en España empuja a 770.000 personas trabajadoras a la miseria
  6. Francia pasa una noche tranquila tras imponer el toque de queda en París, Lyon, Lille y Niza