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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Un accidente "inadmisible"

Frente Amplio exige "una auditoría independiente sobre el estado de la red" y que se asuman responsabilidades tras el accidente de tren de Toledo

Los detalles La formación, que ha cancelado sus agendas de precampaña "hasta nuevo aviso", reclama la asunción de responsabilidades políticas, "más allá de las responsabilidades técnicas".

Los dos trenes accidentados en Toledo. Los dos trenes accidentados en Toledo.Europa Press
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Frente Amplio ha trasladado este miércoles su "consternación y tristeza" por el trágico accidente de tren ocurrido en Toledo y ha reclamado "la mayor claridad y transparencia" para esclarecer las causas.

"Ante las terribles noticias que llegan del accidente de tren de Urda y Los Yébenes queremos manifestar en primer lugar nuestro pésame por las personas fallecidas y mandar un abrazo lleno de cariño a sus familiares y amigos", ha expresado la formación, que también ha mandado "todo nuestro apoyo a los servicios técnicos que se encuentran desplazados en la zona así como el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la red ferroviaria".

En un comunicado, Frente Amplio ha afirmado que "la gravedad de este terrible suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido". Ha tachado de "inadmisible" la reiteración de "un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año".

Por eso, ha exigido que se realice una auditoría independiente sobre el estado de la red y los servicios relacionados. "Nos parece que hechos de esta gravedad requieren que se asuman responsabilidades a todos los niveles. Más allá de las responsabilidades técnicas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas. Por responsabilidad y por humanidad", reza el escrito.

Según ha comunicado, el partido ha cancelado sus agendas "hasta nuevo aviso". "Hay cosas mucho más importantes que cualquier campaña", ha sentenciado.

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