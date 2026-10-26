El PP y Vox aspiran con su pacto a controlar tres quintas partes del Senado: podrán cambiar la composición del Constitucional

Entre líneas La formación de Santiago Abascal, que ha calificado el acuerdo de "gesto patriótico", espera lograr hasta 12 senadores en las seis provincias en las que no tendrá una candidatura propia.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han sellado un acuerdo para evitar una mayoría de izquierdas en el Senado, mediante el cual Vox retira sus candidaturas en seis provincias, permitiendo que sus candidatos figuren como "independientes" en las listas del PP. Este pacto afecta a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Mallorca. En contrapartida, en Gipuzkoa, Tarragona y Girona solo habrá papeletas de Vox. Además, en 14 provincias Vox presentará un solo candidato. Con esta estrategia, ambas formaciones buscan no solo la mayoría, sino tres quintas partes del Senado para influir en el Tribunal Constitucional.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal unen sus destinos para no perder poder en el Senado. Las consecuencias son claras: quien quiera votar a los senadores populares en Gipuzkoa, Girona y Tarragona, no podrá hacerlo; y quien quiera elegir a los de Vox en otras seis provincias, tendrá que buscarlos en las listas del PP. Además, aparecerán como "independientes".

Para impedir una mayoría de izquierdas en la Cámara Alta, ambas formaciones han anunciado un acuerdo inédito por el cual Vox retira sus candidaturas al Senado en seis provincias: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Mallorca.

Como ha explicado el portavoz 'popular', Miguel Tellado, "en estos territorios, el PP incluirá un candidato independiente a propuesta de Vox en nuestras listas".

Según ha confirmado la formación de ultraderecha, los candidatos de esa lista de "independientes" son: por Valencia, el diputado de Les Corts José Luis Aguirre Larrauri; Miguel Rovira, asistente en el Congreso, por Castellón; y Enrique García-Maiquez por Cádiz.

También Alba Moreno Santa, exjefa de prensa de Javier Ortega-Smith en el Ayuntamiento de Madrid, por Gran Canaria; Francisco José García Paramio, que irá por Tenerife, aunque en 2023 encabezó la lista de Vox al Senado por León; y Belén Bordils, directora de comunicación de Vox Andalucía, por Mallorca.

Por su parte, el PP cede en tres provincias. En Gipuzkoa, Tarragona y Girona solo habrá papeleta de Vox.

Un candidato de Vox en 14 provincias

Además, en 14 provincias Vox presentará solo un candidato, no tres como hace el resto de partidos. Eso ocurrirá en Pontevedra, Asturias, Álava, Navarra, Huesca, Zaragoza, Cáceres, Badajoz, Cuenca, Huelva, Sevilla, Jaén, Granada y Alicante.

"El votante del PP podrá escoger a los tres candidatos del PP y el de Vox tendrá la opción de escoger al candidato de Vox y, adicionalmente, a dos del Partido Popular", ha afirmado Tellado.

El motivo de hacerlo así es que, aunque de cada provincia se eligen cuatro senadores, los votantes solo pueden marcar tres candidatos. Por tanto, como pasó en 2023 en muchas provincias, el partido más votado suele llevarse los tres primeros senadores y el segundo, uno. El resto de votos, básicamente, no sirven.

El objetivo del acuerdo

Santiago Abascal ha calificado el acuerdo de "gesto patriótico", afirmando que "en tres palabras: todo por España". No obstante, con esta estrategia, Vox espera conseguir hasta 12 senadores más en estos comicios.

Además, con este pacto, las dos formaciones no solo aspiran a conseguir la mayoría, sino que tienen como objetivo hacerse con tres quintas partes de la Cámara. Eso les permitiría, entre otras cosas, modificar la actual composición del Tribunal Constitucional e imponer una mayoría conservadora. "Tenemos el compromiso de no entregar el Senado al sanchismo", ha defendido Feijóo.

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