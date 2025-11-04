DIRECTO | EEUU envía un borrador a la ONU para establecer una fuerza internacional en Gaza

Reino Unido afirma que "no hay excusa" que justifique retener en almacenes la ayuda para Gaza La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha declarado este lunes que "no hay excusa" para mantener la ayuda humanitaria en almacenes cuando Israel se ha comprometido al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, calificando la reticencia de las autoridades israelíes a facilitar la llegada de ayuda como "injusta". "No hay excusa para retener la ayuda humanitaria. Debería ser incondicional", ha afirmado en una entrevista para el Canal 4 británico desde un almacén de ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Jordania en el que, ha precisado, solo aquí "hay trigo suficiente para alimentar a 700.000 personas durante un mes (...) y aun así hay niños en Gaza que pasan hambre". "Es totalmente injusto y hay que solucionarlo", ha aseverado. De este modo, la jefa de la diplomacia británica ha recordado que el Gobierno israelí se ha adherido junto con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "no sólo" al alto el fuego, sino también al plan para el futuro del enclave palestino propuesto por Trump que "incluye el envío masivo de ayuda a Gaza", para lo cual es "esencial" que se reabran las rutas entre ésta y Jordania. Al hilo, ha alegado que, tras el acuerdo, está habiendo "un aumento en la ayuda", aunque, rodeada de palés con alimentos y materiales destinados a la Franja, ha reconocido que "queda claro que se necesita mucho más", mientras que, en el mismo almacén, la responsable adjunta de operaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Musonda Kasonde, ha incidido en que la ayuda "tiene que moverse", mientras que ha culpado a las demoras por parte de las instituciones israelíes en la aprobación de las autorizaciones necesarias para el transporte. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El Ejército israelí hiere a tres niños gazatíes en una boda El Ejército israelí hirió este lunes a tres niños gazatíes que, junto a sus familiares, celebraban una boda dentro de una escuela en el barrio de Shujaiya, en la ciudad de Gaza, confirmaron a EFE fuentes médicas y de la Defensa Civil. Los heridos son dos niños de 8 años y otro de 14, según el portavoz de Sanidad, Zaher al Wahidi, que confirmó que habían sido hospitalizados en el Hospital árabe Al Ahli de la capital gazatí. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Israel libera a cinco palestinos detenidos en Gaza durante su ofensiva militar contra la Franja Las autoridades de Israel liberaron y enviaron a la Franja de Gaza a última hora del lunes a cinco palestinos encarcelados hace cerca de un año tras ser detenidos en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave costero tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La Oficina de Información sobre Prisioneros, gestionada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los palestinos han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al Hospital Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balá (centro), sin que el organismo se haya pronunciado al respecto. Los cinco presos liberados son: Omar Ziad Muhanad Rayab, de 40 años

Mahmud Ibrahim Misbá al Sheij, de 40 años

Muhamad Yasín Ahmed Ashur, de 58 años

Mahmud Kanaan Shehadé al Kas, de 22 años

Jaled Abdelaziz Abdulá Siam, de 30 años. Todos ellos fueron detenidos por las tropas israelíes durante la ofensiva y trasladados a cárceles del país. La oficina ha especificado que Rayab ha estado detenido once meses, al igual que Al Kas, mientras que Al Sheij estuvo encarcelado un año y medio. Por su parte, Ashur estuvo un año entre rejas, mientras que Siam estuvo detenido un año y siete meses. Todos ellos se encuentran en "buen estado de salud", según el comunicado. El Gobierno israelí no ha dado detalles sobre el proceso de liberación, que no estaría enmarcado en el acuerdo alcanzado en octubre con Hamás para la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza. Hamás tampoco se ha pronunciado al respecto. El acuerdo, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluía la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras ser secuestrados el 7 de octubre de 2023 —que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes—, así como la entrega de los restos de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 20 israelíes. Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 270 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafah, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo