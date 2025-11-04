DIRECTO | EEUU envía un borrador a la ONU para establecer una fuerza internacional en Gaza

Última hora
Entretanto, Israel ha liberado a cinco palestinos presos, algunos encarcelados desde hace más un año, trasladados por el Comité Internacional de Cruz Roja al hospital de Al Aqsa.
La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha declarado este lunes que "no hay excusa" para mantener la ayuda humanitaria en almacenes cuando Israel se ha comprometido al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, calificando la reticencia de las autoridades israelíes a facilitar la llegada de ayuda como "injusta". "No hay excusa para retener la ayuda humanitaria. Debería ser incondicional", ha afirmado en una entrevista para el Canal 4 británico desde un almacén de ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Jordania en el que, ha precisado, solo aquí "hay trigo suficiente para alimentar a 700.000 personas durante un mes (...) y aun así hay niños en Gaza que pasan hambre". "Es totalmente injusto y hay que solucionarlo", ha aseverado.
De este modo, la jefa de la diplomacia británica ha recordado que el Gobierno israelí se ha adherido junto con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "no sólo" al alto el fuego, sino también al plan para el futuro del enclave palestino propuesto por Trump que "incluye el envío masivo de ayuda a Gaza", para lo cual es "esencial" que se reabran las rutas entre ésta y Jordania.
Al hilo, ha alegado que, tras el acuerdo, está habiendo "un aumento en la ayuda", aunque, rodeada de palés con alimentos y materiales destinados a la Franja, ha reconocido que "queda claro que se necesita mucho más", mientras que, en el mismo almacén, la responsable adjunta de operaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Musonda Kasonde, ha incidido en que la ayuda "tiene que moverse", mientras que ha culpado a las demoras por parte de las instituciones israelíes en la aprobación de las autorizaciones necesarias para el transporte.
El Ejército israelí hiere a tres niños gazatíes en una boda
El Ejército israelí hirió este lunes a tres niños gazatíes que, junto a sus familiares, celebraban una boda dentro de una escuela en el barrio de Shujaiya, en la ciudad de Gaza, confirmaron a EFE fuentes médicas y de la Defensa Civil. Los heridos son dos niños de 8 años y otro de 14, según el portavoz de Sanidad, Zaher al Wahidi, que confirmó que habían sido hospitalizados en el Hospital árabe Al Ahli de la capital gazatí.
Israel libera a cinco palestinos detenidos en Gaza durante su ofensiva militar contra la Franja
Las autoridades de Israel liberaron y enviaron a la Franja de Gaza a última hora del lunes a cinco palestinos encarcelados hace cerca de un año tras ser detenidos en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave costero tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La Oficina de Información sobre Prisioneros, gestionada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los palestinos han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al Hospital Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balá (centro), sin que el organismo se haya pronunciado al respecto. Los cinco presos liberados son:
- Omar Ziad Muhanad Rayab, de 40 años
- Mahmud Ibrahim Misbá al Sheij, de 40 años
- Muhamad Yasín Ahmed Ashur, de 58 años
- Mahmud Kanaan Shehadé al Kas, de 22 años
- Jaled Abdelaziz Abdulá Siam, de 30 años.
El Gobierno israelí no ha dado detalles sobre el proceso de liberación, que no estaría enmarcado en el acuerdo alcanzado en octubre con Hamás para la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza. Hamás tampoco se ha pronunciado al respecto. El acuerdo, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluía la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras ser secuestrados el 7 de octubre de 2023 —que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes—, así como la entrega de los restos de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 20 israelíes.
Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 270 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafah, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.
EEUU envía un borrador de resolución para establecer una fuerza internacional en Gaza
Estados Unidos ha enviado un borrador de resolución a los miembros del Consejo de seguridad de la ONU para establecer una fuerza internacional en Gaza durante al menos dos años. Según ha informado en exclusiva Axios, este borrador tiene intención de servir de base para las negociaciones que llevarán a cabo en los próximos días entre los integrantes del Consejo de Seguridad para votar a favor de su creación en las próximas semanas y así poder desplegar los primeros soldados en suelo palestino en enero. Un alto cargo estadounidense asegura que será una fuerza de "aplicación de la ley", más que de mantenimiento de paz.
Según este borrador, la fuerza tendrá la tarea de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto y de proteger tanto a los civiles como los corredores humanitarios, además de entrenar una nueva fuerza policial palestina. También buscará establecer un "entorno de seguridad en Gaza", garantizando un proceso de "desmilitarización de la Franja", incluyendo, según Axios, "la destrucción y la prevención de la reconstrucción de infraestructura militar, terrorista y ofensiva, así como el desarme permanente de los grupos armados no estatales".