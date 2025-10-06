Un soldado israelí prohíbe grabar a El Objetivo en un asentamiento ilegal en plena ciudad de Hebrón

¿Por qué es importante? El momento ha sucedido cuando la presentadora de El Objetivo, Ana Pastor, y la corresponsal de laSexta en Jerusalén, Núria Garrido, accedían al único asentamiento israelí ubicado en pleno casco histórico de la urbe.

La presentadora de El Objetivo, Ana Pastor, y la corresponsal de laSexta en Jerusalén, Núria Garrido, apenas habían recorrido unos pocos metros en el interior de un asentamiento ilegal en pleno casco antiguo de la ciudad cisjordana de Hebrón, cuando un soldado isarelí les ha instado a dejar de grabar. Las periodistas han aceptado el requirimiento, pero el militar continuaba insistiendo: "No, ok no".

Ambas habían cruzado el gran checkpoint que custodia con muros, cámaras y mucha seguridad esta zona ocupada por Israel, siendo la única de todas las establecidas en Cisjordania que se encuentra en plena urbe palestina. Nada más entrar, comentaban el contraste entre el exterior y el interior de las murallas, donde hay incluso, una universidad solo para judíos y viven unos 800 colonos.

Al tiempo que ellas comentaban la tensa convivencia que existe entre ambas poblaciones, la cual creció con los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el plano se observa a un militar israelí hablando por teléfono desde su garita. "Los palestinos viven en una constante humillación, porque esta es su casa, su territorio", subrayaba la corresponsal que lleva años viviendo en la zona.

Entonces, tras comentar que el Ejército no les permitía ir más allá del punto en el que se encontraban, el soldado les ha pedido que dejaran de grabar. Ana Pastor ha aceptado, pero el militar insistía: "No, no está ok. Dejad de grabar ya". "Si queréis, hacedlo fuera", continuaba el soldado, al tiempo que las periodistas terminaban su corta visita al asentamiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.