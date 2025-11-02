Filtra la violación a un preso palestino, dimite y desaparece: encuentran a la exfiscal militar de Israel "sana y salva"

Los detalles Yifat Tomer Yerushalmi asegura que filtró "materiales a la prensa para detener la propaganda mentirosa contra quienes intentan hacer cumplir la ley militar". Horas después, desapareció.

Tras dos años de ofensiva israelí, el país liderado por Benjamín Netanyahu enfrenta una crisis tras la filtración de un vídeo de violación a un preso palestino por militares. La fiscal jefe militar, Yifat Tomer Yerushalmi, admitió haber filtrado el vídeo y anunció su dimisión, lo que causó un gran daño a la imagen de Israel. Yerushalmi fue localizada tras ser reportada como desaparecida. Los reservistas implicados han proclamado su inocencia y criticado que la filtración contaminó el proceso judicial. Un abogado del grupo exigió una reevaluación completa de los procedimientos, cuestionando la gestión de la Fiscalía Militar.

Tras dos años de una intensa ofensiva israelí, el país liderado por Benjamín Netanyahu no deja de sorprender. Este viernes, la fiscal jefe militar de Israel, Yifat Tomer Yerushalmi reconocía haber filtrado el vídeo de la violación perpetrada por un grupo de militares a un preso palestino, motivo por el que anunció su inminente dimisión.

Ha sido la Policía israelí quien ha informado este domingo de que la mujer ha sido finalmente localizada. Previamente el Ejército israelí había informado de que había movilizado "todos los medios" tras confirmar la desaparición de Tomer Yerushalmi.

"Tras la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona costera de Herzliya se ha informado de que la mujer desaparecida ha sido localizada sana y salva", han publicado agentes israelíes en X.

Este incidente ha causado "un enorme daño a la imagen del Estado de Israel, del Ejército y de los soldados", admite el líder israelí: "Es quizás el ataque propagandístico más severo que Israel ha sufrido desde su fundación. No recuerdo uno tan específico. Esto exige una investigación independiente e imparcial, y espero que así sea, ha añadido.

En el centro penitenciario se encerraron a terroristas, pero también a civiles gazatíes capturados durante la ofensiva terrestre. Testimonios recogidos por el medio digital '+972 Magazine' revelaron agresiones sexuales, humillaciones o asaltos con perros, entre otras graves situaciones.

"Para detener la propaganda mentirosa"

"Filtré materiales a la prensa para detener la propaganda mentirosa contra quienes intentan hacer cumplir la ley militar. Asumo plena responsabilidad de los contenidos publicados en la prensa salidos desde mi unidad", indicó la fiscal militar en la carta de renuncia presentada al comandante en jefe del Ejército israelí.

Tomer Yerushalmi admitió haber filtrado hace un año este vídeo de la violación en la cárcel de la base militar de Sde Teiman, en un caso que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno de las Fuerzas Armadas. Asimismo, será interrogada durante los próximos días en el marco de este caso.

En el vídeo se ve cómo los soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado desnudo sobre el suelo en la base de Sde Teiman. Posteriormente, los implicados lo colocan junto a una pared y lo violan mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad.

Este mismo domingo, los reservistas acusados de la violación han comparecido enmascarados ante los medios de comunicación para proclamar su inocencia. "En lugar de un abrazo, recibimos acusaciones y no nos permitieron responder. Celebraron un juicio simulado como si ya hubieran decidido quién era culpable. No guardaremos silencio. Seguiremos luchando. Solo pedimos justicia", ha proclamado un reservista portavoz en la comparecencia, recogida por el diario 'Yedioth Aharonoth'.

Uno de los abogados del grupo, Moshe Polsky, ha denunciado que la filtración de la fiscal militar ha contaminado todo el proceso judicial y ha exigido una reevaluación completa de los procedimientos. "Durante todo el incidente, la Fiscalía Militar demostró carecer de discreción. A la fiscal el cargo le ha quedado grande. Es imposible seguir gestionando este proceso y todo debe ser revisado a fondo", ha sentenciado.

