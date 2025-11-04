Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Kyiv denuncia un ataque masivo de Rusia contra el puerto de Odesa

ROSTEC quiere mantener a Rusia como segundo exportador de armas La corporación rusa ROSTEC, especializada en la producción de armas y equipamiento bélico, aprobó una nueva estrategia de desarrollo hasta 2036 que busca mantener a Rusia como segundo exportador de armas a nivel mundial, informó hoy el director ejecutivo de la compañía, Oleg Yevtushenko. "Este año ROSTEC aprobó la nueva estrategia de desarrollo hasta 2036. La compleja situación internacional y la presión de nuestros principales competidores extranjeros no cambia nuestro objetivo estratégico, mantener el segundo lugar a nivel mundial de exportadores de armas", afirmó en declaraciones a TASS. Señaló que en estos momentos las exportaciones de armas de Francia y Corea del Sur se incrementan, por lo que este objetivo se torna más difícil, y destacó el papel de ROSTEC, que este martes cumple 25 años de su fundación. "Se trata de una compañía con competencias únicas, actualmente conocida en todo el mundo. Durante los 25 años de trabajo el volumen de exportaciones de armas rusas se multiplicó por cinco", aseveró. EFE Compartir en X

¿Nuevas sanciones contra Rusia? El debate en Kyiv con EEUU Además de la cuestión de reforzar las defensas aéreas de Ucrania -con sistemas como los Patriot pero también con los cazas suecos y franceses que Kyiv espera recibir-, en el encuentro se abordó la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia. Zelenski agradeció a Whitaker las recientes sanciones dictadas por Trump contra los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil y reiteró su agradecimiento a Alemania por los dos sistemas de misiles Patriot adicionales entregados por Berlín hace unos días. El presidente ucraniano también animó a más países a sumarse a quienes han contribuido ya con dinero a la compra de armamento para Ucrania en EEUU, que desde la llegada de Trump ha dejado de enviar material militar gratis a Kyiv . Además de Alemania y EEUU, estuvieron representados en la reunión los Gobiernos de Reino Unido, Francia, Italia, Polonia, Canadá y Países Bajos. EFE Compartir en X

El embajador de Trump en la OTAN supervisa en Kyiv los envíos de misiles Patriot El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, aterrizó el lunes junto a sus homólogos europeos, socios de Ucrania, recibidos por el presidente Volodímir Zelenski, en una reunión celebrada en Kyiv que sirvió para explorar nuevas posibilidades de reforzar las defensas aéreas ucranianas. "Quiero asegurarme de que todo funciona de forma correcta, de que el Ejército (ucraniano) está recibiendo todo lo que necesita, que los sistemas de defensa aérea Patriot y los misiles PAC-3 y PAC-2 se están entregando de la forma más rápida posible, para que ustedes puedan proteger su infraestructura crítica ahora que se acerca el invierno", dijo Whitaker, citado por la presidencia ucraniana, durante el encuentro. Whitaker es uno de los pocos altos cargos de la administración Trump que ha visitado Kyiv desde la llegada a la Casa Blanca del promotor inmobiliario neoyorquino. Su visita y su participación en la reunión junto con representantes de los aliados europeos de Ucrania es otro signo de la mejora de las relaciones entre Zelenski y Trump. El embajador de Trump ante la OTAN dijo también que Ucrania, EEUU y los países europeos que pagan por el armamento estadounidense que compra Kyiv están trabajando en los paquetes de material militar que los ucranianos han de recibir este mes y el siguiente a través de esta fórmula. EFE Compartir en X

Ucrania denuncia un "ataque masivo" de Rusia contra infraestructura portuaria y energética en Odesa Las autoridades de Ucrania han denunciado este martes un "ataque masivo" por parte del Ejército de Rusia contra infraestructura portuaria y energética en la provincia de Odesa, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha afirmado en su cuenta en Telegram que "el enemigo ha atacado de nuevo infraestructura energética y portuaria" en la zona, antes de señalar que se han registrado "dos oleadas masivas de ataques con drones". "A pesar del trabajo activo de la defensa aérea, que destruyó la mayoría de los objetivos enemigos, hay impactos en la infraestructura civil en el puerto y en instalaciones energéticas", ha dicho, si bien ha resaltado que "no hay muertos ni heridos". "No hay cortes eléctricos", ha subrayado. Asimismo, el Servicio Estatal de Emergencias (SES) ha afirmado que tres trabajadores sanitarios han resultado heridos en un ataque con dron contra una ambulancia en la localidad de Nikopol, situada en la provincia de Dnipropetrovsk, parcialmente ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión. La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que Rusia ha lanzado 130 drones y varios misiles contra el país durante las últimas horas y ha manifestado que los sistemas de defensa aérea han derribado 92 aparatos no tripulados, si bien ha confirmado el impacto del resto de drones, un misil balístico y seis misiles antiaéreos en catorce puntos del país. "El ataque sigue en marcha. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad", ha reclamado a la población, sin que Rusia se haya pronunciado por ahora sobre los objetivos atacados con esta oleada de ataques. Por contra, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el derribo durante las últimas horas de 85 drones lanzados por Ucrania, incluidos 40 en la región de Vorónezh y 20 en Nizhni Nóvgorod. A ellos se suman diez en Bélgorod, seis en Kursk, cuatro en Lípetsk, dos en Volgogrado y Bashkortostán y uno en Sarátov. Europa Press Compartir en X

