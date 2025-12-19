Trump y Epstein, una amistad basada en la competición por el número de mujeres a las que acosaban

El contexto Se llamaban por teléfono al menos tres veces a la semana y Epstein solía poner las llamadas en altavoz para que su ex asistente escuchara cómo el presidente de EEUU relataba sus hazañas sexuales, como haber mantenido relaciones con una mujer sobre una mesa de billar.

Cientos de miles de archivos del escándalo Epstein salen a la luz este viernes, aunque finalmente no todos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien Jeffrey Epstein mantuvo una amistad basada en el interés por las mujeres y el sexo, aparece en ellos.

Se llamaban por teléfono al menos tres veces a la semana. Epstein solía poner las llamadas en altavoz para que su ex asistente escuchara cómo Trump relataba sus hazañas sexuales, como haber mantenido relaciones con una mujer sobre una mesa de billar. Epstein le abría las puertas a las fiestas de Nueva York y Florida, y llegó a reconocer ante un empleado que necesitaba tres orgasmos al día.

Fiestas donde llegaban buses llenos de chicas jóvenes mandadas por agencias de modelos, escogidas previamente cual menú de restaurante, y a las que se les ponía una pulsera de rayas rojas y blancas para identificarlas. Stacey Williams, una de estas jóvenes que llegó a acusar al presidente estadounidense de agresión sexual, declaró: "Entramos y Trump empezó a manosearme justo fuera de la puerta. Me recorrió todo el cuerpo con las manos".

Su amistad se basaba en competir y presumir del número de mujeres a las que acosaban. Eran amigos sí, pero con recelo. Marla Maple, exmujer de Trump, llegó a advertir a la madre de una de esas jóvenes de 14 años: "Hagas lo que hagas, no la dejes cerca de ninguno de estos hombres, y mucho menos de mi esposo".

Cerca de 20 mujeres han acusado públicamente a Trump de agredirlas sexualmente. Él mismo llegó a reconocer en 2016: "Cuando eres una estrella te dejan hacerlo, puedes hacerles de todo, agarrarlas del coño".

En un correo publicado por los demócratas, Epstein se jactaba de haber entregado a Trump a su novia de 20 años, la empresaria noruega Celina Midelfart. Esta relación de amistad desapareció, como por arte de magia, cuando los escándalos salieron a la luz.

Pero tras las entrevistas a más de 30 exempleados de Epstein, víctimas de abuso y otras personas, ha quedado reflejado que la relación entre ambos hombres era mucho más estrecha y compleja de lo que el presidente de EEUU admite ahora.

Ahorcado en su celda

Para el público y las víctimas, la publicación de todo el expediente constituye la mejor ocasión para arrojar luz sobre el escándalo.

Epstein, un financista neoyorquino condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.

Trump había sido preguntado en campaña electoral por periodistas sobre si publicaría los documentos, y dijo que "sí", aunque en una entrevista con 'Fox' añadió que en menor grado que otros temas, como los archivos del asesinato del presidente John F. Kennedy, porque "uno no quiere afectar la vida de la gente si hay cosas falsas ahí dentro".

Regresado al poder en enero, Trump tomó por sorpresa a sus partidarios al instarlos a olvidar el asunto, que a su juicio era una "farsa" de los demócratas. Sin embargo, el presidente estadounidense no pudo impedir que el Congreso aprobara la Ley de Transparencia, en parte gracias a votos republicanos, y tuvo que promulgarla el 19 de noviembre.

