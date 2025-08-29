EEUU revoca el visado de entrada al país a Mahmud Abbas y veta su participación en la Asamblea General de la ONU

¿Qué está pasando? El país de Trump va a revocar los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina y a la Organización para la Liberación de Palestina. Afirman que deben "repudiar sistemáticamente el terrorismo".

Mahmud Abbas no podrá asistir a la Asamblea General de la ONU debido al veto de Estados Unidos, que ha revocado los visados de entrada a él y a otros responsables palestinos. Esta medida coincide con la intención de países como Francia y Reino Unido de reconocer oficialmente al Estado de Palestina, lo que ha sido criticado por EE.UU. e Israel. El Departamento de Estado estadounidense justifica su decisión por el "incumplimiento de compromisos" de la Autoridad Palestina y su "incitación al terrorismo". Israel ha agradecido la medida, mientras que la Autoridad Palestina la considera una violación del Acuerdo sobre la sede de la ONU de 1947.

Mahmud Abbas no va a poder estar el la Asamblea General de la ONU. No podrá pronunciar discurso alguno en la reunión anual como él suele hacer. El motivo, el veto de EEUU, la prohibición del país que preside Donald Trump, a la entrada en su territorio tanto del presidente de Palestina como a otras autoridades.

Así lo ha anunciado EEUU. Así ha anunciado el país de Trump que revocará los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina y a la Organización para la Liberación de Palestina de cara a la Asamblea de la ONU. Han matizado que declararán una exención para los integrantes de la misión permanente de Palestina ante Naciones Unidas.

Todo, en una Asamblea General en la que países como Francia, Reino Unido, Canadá o Australia tenían previsto anunciar de forma oficial su reconocimiento al Estado de Palestina. Esta decisión ha sido reprochada tanto por EEUU como por Israel, al considerar que es contraproducente para la paz y que además sería declarar una "capitulación" frente a Hamás.

Como ya hicieran a finales de julio al anunciar sanciones contra altos cargos de ambas organizaciones, el Departamento de Estado ha esgrimido que esto viene dado por el "incumplimiento de sus compromisos" y por "socavar las perspectivas de paz" en el conflicto abierto en la Franja de Gaza entre Israel y las milicias palestinas.

En ese sentido, EEUU insiste en que debe "repudiar sistemáticamente el terrorismo" y poner fin "a la incitación al mismo en la educación", algo que "exige la legislación estadounidense y lo prometido por la OLP".

Además, añaden que la Autoridad Palestina debe poner fin a sus intentos de eludir las negociaciones mediante "campañas de guerra jurídica internacional", entre las que incluyen "apelaciones al Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, así como sus esfuerzos para lograr el reconocimiento unilateral de un hipotético Estado palestino".

"Ambas medidas contribuyeron materialmente a la negativa de Hamás a liberar a los rehenes y al fracaso de las conversaciones de alto el fuego", afirman en Estados Unidos.

Israel da las "gracias" a EEUU

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha agradecido públicamente la decisión de EEUU, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X dirigido al responsable del Departamento de Estado, Marco Rubio.

"Gracias al secretario Rubio por exigir responsabilidades a la OLP y a la Autoridad Palestina por recompensar el terrorismo, la incitación y los intentos de usar la guerra legal contra Israel. Damos las gracias al presidente, Donald Trump, por esta valiente decisión y por apoyar a Israel una vez más", ha escrito el ministro israelí.

"Profunda consternación" en la Autoridad Palestina

En su primera reacción. el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha expresado su "profunda consternación" por esta decisión y ha confirmado que efectivamente el presidente Abbas iba a encabezar la delegación.

"El Ministerio considera que constituye una flagrante violación del Acuerdo sobre la sede de la ONU de 1947, que garantiza la libre entrada a los jefes de delegación y a los miembros de la ONU para participar en sus reuniones", han indicado.

Y concluyen: "El Ministerio afirma que esta resolución no va a impedir que se reconozca al Estado de Palestina por parte de los países ni el consenso internacional para detener el genocidio, el desplazamiento y la anexión contra nuestro pueblo".

Abbas pide a EEUU que reconsidere su decisión

Por su parte, Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, ha instado a Trump a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU. "La Presidencia (palestina) ha instado al Gobierno estadounidense a reconsiderar y revocar su decisión de denegar los visados de entrada a Nueva York a la delegación palestina que planea asistir a las reuniones de la Asamblea General de la ONU", reza un comunicado de la oficina de Abbas.

Por último, ha reafirmado su compromiso con el Derecho Internacional, con las resoluciones de legitimidad internacional y todas sus obligaciones en materia de paz, tal y como ha trasladado Abbas "a todos los líderes mundiales, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump".