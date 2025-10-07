Una doctora denuncia la humillación a la que los colonos israelíes someten a los palestinos en Cisjordania: "Les hacen la vida imposible"

¿Qué ha dicho? La coordinadora médica de MSF en Hebrón, Susana Villén, ha relatado a El Objetivo lo común que es que "se rían de ellos, les cacheen o les menosprecien" o que reciban "la visita de los colonos en mitad de la noche". Todo, para que se vayan su tierra,

El Objetivo ha estado con la coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Hebrón (Cisjordania), Susana Villén, quien ha denunciado la continua humillación que sufre la población palestina por parte de los colonos israelíes en la Palestina ocupada, donde cada vez establecen más y más asentamientos ilegales.

En este sentido, ha explicado que en muchas ocasiones los vecinos de esta ciudad cisjordana "reciben la visita de los colonos en mitad de la noche", durante la que "les atemorizan, les pegan" y les amenazan con volver o, incluso, matar si no se van de sus casas. También es común, según el relato de la doctora que "se rían de ellos, les cacheen o les menosprecien".

En definitiva, "les hacen la vida imposible para que ellos se desplacen", responde una contundente y concisa Villén. Además, explica que los colonos "les cortan el agua" que gestionan y utilizan "como un arma de guerra", pero tambien "destruyen sus casas, su medio de vida, sus pertenencias". Y es que, según relata, "no da tiempo a sacar nada de las casas".

Una situación que lleva a la gente decidir si se permanecen en lo que es su tierra o no. "¿Me quedo o no me quedo?; si me quedo, ¿van a volver?; si me voy, ¿a dónde me voy a ir, qué voy a hacer con mis hjos, qué voy a hacer con mis olivos?", parafrasea la doctora al explicar la disyuntiva en la que se encuentra la población palestina en Cisjordania.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.