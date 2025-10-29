Al menos 91 muertos en Gaza, entre ellos 24 niños, tras los ataques de Israel amparados por Trump: "Hamás debe comportarse"

El contexto Israel esgrime que uno de sus soldados ha sido abatido, acusando a Hamás de violar el alto el fuego. Para Trump, "nada pondrá en peligro" el acuerdo de paz en el enclave.

Desde el martes, bombardeos israelíes en Gaza han causado la muerte de al menos 91 palestinos, incluidos niños y mujeres, según fuentes locales. Estos ataques siguieron a la orden de Benjamín Netanyahu de realizar "ataques contundentes" tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego. Un soldado israelí fue abatido en Gaza, lo que fue confirmado por Donald Trump, quien defendió la respuesta israelí. Trump afirmó que nada pondrá en peligro el acuerdo de paz y criticó a Hamás por su papel en el conflicto. Hamás niega su responsabilidad en el ataque y mantiene su compromiso con el alto el fuego.

Desde la tarde de este martes, los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado a al menos 91 palestinos, incluidos 24 niños y siete mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y de la Defensa Civil Palestina citadas por la agencia EFE. Estos ataques se producen después de la orden de Benjamín Netanyahu de llevar a cabo "ataques contundentes" en el enclave tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego.

Tras esta declaración del primer ministro israelí, conocimos por parte del Ejército de Israel que uno de sus soldados había sido abatido en Gaza, algo que confirmó también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Según tengo entendido, abatieron a un soldado israelí. Así que los israelíes respondieron, y con razón. Cuando eso sucede, deben responder", ha comentado a bordo del Air Force One.

Trump ha defendido que "nada pondrá en peligro" el acuerdo de paz en Gaza, un 'alto el fuego' en el que han seguido muriendo personas dentro del enclave entre acusaciones de violar lo acordado. Para Trump, Hamás es "una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio" y les insta a "comportarse".

El acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos entró en vigor el 10 de octubre, poniendo fin -o eso parecía- a dos años de genocidio israelí en Gaza tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. Este martes, las autoridades sanitarias de Gaza trasladaron que los primeros ataques israelíes del día causaron la muerte de al menos 26 personas, incluyendo cinco en una casa alcanzada en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza; cuatro en un edificio en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza; y cinco en un automóvil en Jan Yunis.

"Si Hamás se porta mal, serán eliminados, sus vidas terminarán"

Un oficial militar israelí citado por Reuters declaró que Hamás violó el alto el fuego al perpetrar un ataque contra las fuerzas israelíes estacionadas dentro de la denominada "línea amarilla", la línea de despliegue acordada en el acuerdo de alto el fuego.

"Si -Hamás- se portan bien, -Israel- estará contento; si se portan mal, serán eliminados, sus vidas terminarán", amenazó Trump, que especificó que el soldado israelí fue abatido "por un francotirador" y que Israel tenía "derecho" a responder. Hamás ha negado su responsabilidad en el ataque contra las fuerzas israelíes en Rafah, en el sur de Gaza, y afirmó en un comunicado que mantiene su compromiso con el acuerdo de alto el fuego.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.