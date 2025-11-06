Israel convierte la agricultura de Cisjordania en objetivo militar: queman sus olivos, echan cemento en los pozos...

Los detalles Debido a la constante violencia de los colonos israelíes, las familias palestinas han pasado de producir 300 bidones de aceite a llegar solo a los diez.

La violencia de los colonos israelíes contra los agricultores palestinos en Cisjordania está en aumento, impidiendo el acceso a sus olivos y amenazándolos con dispararles. Las noches se convierten en un escenario de tala y quema de árboles, dejando imágenes desoladoras como la de una mujer abrazando lo que queda de su cultivo. También atacan durante el día, vertiendo cemento en pozos y vaciando tanques de agua. La política sionista incluye robar aceitunas y lanzar gases lacrimógenos, haciendo de esta cosecha la más violenta registrada. En octubre, la ONU documentó 536 ataques, afectando gravemente la producción de aceite.

La violencia de los colonos israelíes contra los agricultores palestinos en Cisjordania no deja de aumentar. Impiden que las familias lleguen a sus olivos, el símbolo de su tierra, y amenazan con dispararles si muestran cualquier tipo de oposición.

El campo se ha convertido ahora en una zona militar con la que seguir haciendo sufrir a los palestinos. Aprovechan la noche para talar y quemar cientos de sus árboles sin previo aviso. Y, cuando llegan a sus tierras, la imagen es desoladora. Prueba de ello es el vídeo de una mujer abrazando desconsoladamente lo que queda de su cultivo después de que los colonos lo arrasaran durante la madrugada.

Ahora bien, los ataques también llegan a plena luz del día. Por ejemplo, llegan para verter cemento en sus pozos y vacían sus tanques de agua para que no puedan regar sus cultivos ni dar beber a sus animales.

La política sionista contra el agricultor palestino es robarles sus aceitunas, lanzarles gases lacrimógenos o amenazarles con sus perros, lo que está convirtiendo esta campaña de cosecha en la más violenta desde que hay registros. Solo en octubre, la ONU ha documentado un récord de 536 ataques de colonos a palestinos de Cisjordania que han dejado al menos 112 heridos.

"Durante la guerra, las tierras fueron destruidas y confiscadas, lo que ha producido una disminución de aceitunas", explica Mohammed Said, agricultor palestino. Y los datos lo demuestran: las familias han pasado de producir 300 bidones de aceite a llegar solo a los 10.

Una forma más de infligir dolor e imposibilitar la subsistencia del pueblo palestino.