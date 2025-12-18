Lotería Nacional de hoy | Comprueba el resultado del jueves 18 de diciembre de 2025

¿Qué números se llevan los premios en el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves?

Con un décimo dedicado al Patronato Nacional de Turismo celebra SELAE este jueves su sorteo ordinario de Lotería Nacional, con un primer premio de 30.000 euros y un segundo de 6.000 euros.

Como cada semana, SELAE celebra diferentes sorteos, entre ellos los de la Lotería Nacional. Por norma general, los sorteos del jueves son ordinarios, por lo que se reparten dos premios; un primero de 300.000 euros la serie, y un segundo, de 60.000 euros la serie. Los números premiados del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Primer premio: pendiente de confirmación → 30.000 euros al décimo

→ 30.000 euros al décimo Segundo premio: pendiente de confirmación → 6.000 euros al décimo

→ 6.000 euros al décimo Reintegros: pendiente de confirmación

Este jueves, la Lotería Nacional dedica su cupón al Día nacional de la Escleros Múltiple, en colaboración con la Asociación Española de Esclerosis Múltipla (AEDEM-COCEMFE).Una enfermedad que afecta a 58.800 personas en España, en la que la investigación y el diagnóstico precoz son vitales para lograr que la calidad de vida de las personasonas con esclerosis mejore.

Décimo de la Lotería Nacional del jueves 18 de diciembre de 2025.

Comprueba los resultados del día en laSexta

Además de este, los jueves se celebran en España otros sorteos, cuyos resultados puedes consultar en laSexta, como son los de:

La Lotería Nacional es uno de los juegos más antiguos que existen en España. Se celebra cada jueves y sábado, y el coste de la participación varía dependiendo del día. La participación para el sorteo del jueves cuesta 3 euros y su máximo premio es de 300.000 euros a la serie, mientras que el del sábado cuesta 6 euros y otorga 600.000 euros a la serie premiada.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).