laSexta lanza el proyecto 'Desinformación: Europa tiene un plan'

Se trata de un un proyecto editorial transversal y multiplataforma centrado en combatir la antipolítica y el descrédito. A través de reportajes, análisis, entrevistas y contenidos digitales, 'Desinformación: Europa tiene un plan' aspira a convertirse en un espacio de pensamiento crítico.

En un momento histórico en el que la verdad compite con la inmediatez, y los titulares virales pesan más que los hechos contrastados, laSexta refuerza su compromiso con el periodismo de calidad. Desde su creación, la cadena ha hecho de la verificación, la transparencia y el rigor informativo una de sus señas de identidad. Ahora, en un contexto global donde la desinformación amenaza la confianza en las instituciones, da un paso más con un ambicioso proyecto con el apoyo del Parlamento Europeo.

Vivimos tiempos de ruido, de desinformación, de propagación de bulos; tiempos de descrédito en las instituciones en los que la proliferación de pantallas y plataformas hacen complicado velar por la veracidad y buena fe de la información que consumen los ciudadanos. La atención de la sociedad está más dispersa que nunca y no existe un filtro deontológico sobre el contenido que diversos agentes emiten desde sus canales.

Es en este contexto, laSexta lanza 'Desinformación: Europa tiene un plan', un proyecto editorial transversal y multiplataforma centrado en combatir la antipolítica y el descrédito.

Buscamos poner el foco en los ámbitos relacionados con el trabajo legislativo del Parlamento Europeo que impactan en nuestra vida diaria: inmigración, mercado energético, agenda social, agenda verde, salud, alimentos, consumo, agenda digital… El objetivo es combatir la tendencia al descrédito en esas áreas y los mensajes malintencionados que se puedan propagar, creando una corriente de información veraz, constante y perdurable en el tiempo.

Con este proyecto, laSexta une periodismo, investigación y divulgación en una propuesta que trasciende lo informativo: pretende reforzar la cultura democrática y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. A través de reportajes, análisis, entrevistas y contenidos digitales, 'Desinformación: Europa tiene un plan' aspira a convertirse en un espacio de pensamiento contrastado. Porque frente al caos, la respuesta es periodismo. Y frente a la desinformación, Europa tiene un plan… y laSexta, también.