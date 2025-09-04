Ahora

Continúa la ofensiva

Borrar Gaza: Netanyahu bombardea también las tiendas de campaña donde malviven los palestinos de Ciudad de Gaza

Los detalles En las últimas tres semanas Netanyahu ha utilizado al menos 100 vehículos repletos de explosivos que destruyen barrios enteros en segundos. También drones cargados de granadas que caen desde el cielo sobre los gazatíes.

Un bebé asesinado en Gaza por el Ejército israelí
Netanyahu no cesa en su ofensiva contra Gaza. Como ya no quedan casi edificios ni viviendas en pie, esta noche el Ejército israelí se ha dedicado a bombardear las tiendas de campaña donde malviven los vecinos de la zona. Su objetivo está claro: borrar Gaza.

Y Netanyahu lo hace a toda costa porque mires donde mires, aparecen cuerpos de niños pequeños saliendo de las tiendas de campaña en llamas tras los ataques de Israel a tres campamentos en Ciudad de Gaza y uno en Al Mawasi. En uno de esos bombardeos han muerto al menos siete personas, entre ellas cuatro niños.

Esa la imagen diaria de la Franja de Gaza: cuerpos calcinados mientras dormían. El Ejército israelí extermina familias enteras. Sin ir más lejos, ya son más de 49.000 niños en Gaza que han perdido a uno o ambos padres.

Porque Israel ya ni siquiera trata de esconder su objetivo: borrar Ciudad de Gaza a través de cualquier método mientras la complicidad global lo permita. De hecho, en las últimas tres semanas Netanyahu ha utilizado al menos 100 vehículos repletos de explosivos que destruyen barrios enteros en segundos. También drones cargados de granadas que caen desde el cielo sobre los gazatíes.

A todo este horror, se le suma el indignante anuncio de Israel. Dice que donará 100.000 tiendas de campaña al sur de Gaza para expulsar a los residentes y allanar la invasión de la ciudad. Los gazatíes ya no saben adónde ir. Un millón de personas que ven esas tiendas arder cada noche y que ya no tienen energía para más desplazamientos.

