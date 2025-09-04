Borrar Gaza: Netanyahu bombardea también las tiendas de campaña donde malviven los palestinos de Ciudad de Gaza

Netanyahu dice que donará 100.000 tiendas de campaña al sur de Gaza para expulsar a los residentes y allanar la invasión de la ciudad

Las autoridades de Gaza elevan a 370 los palestinos muertos de hambre por la ofensiva de Israel

Los detalles En las últimas tres semanas Netanyahu ha utilizado al menos 100 vehículos repletos de explosivos que destruyen barrios enteros en segundos. También drones cargados de granadas que caen desde el cielo sobre los gazatíes.

El primer ministro israelí, Netanyahu, continúa su ofensiva contra Gaza, ahora centrando los ataques en tiendas de campaña donde se refugian los vecinos. El objetivo parece ser borrar Gaza del mapa, sin importar el costo humano. Los bombardeos en Ciudad de Gaza y Al Mawasi han dejado al menos siete muertos, incluidos cuatro niños. La situación en la Franja de Gaza es devastadora, con miles de niños que han perdido a sus padres. Israel, sin ocultar sus intenciones, ha utilizado vehículos explosivos y drones para destruir barrios enteros. Además, ha anunciado la donación de 100.000 tiendas de campaña al sur de Gaza, lo que muchos ven como un intento de facilitar la invasión. Los gazatíes, exhaustos, enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes.

Netanyahu no cesa en su ofensiva contra Gaza. Como ya no quedan casi edificios ni viviendas en pie, esta noche el Ejército israelí se ha dedicado a bombardear las tiendas de campaña donde malviven los vecinos de la zona. Su objetivo está claro: borrar Gaza.

Y Netanyahu lo hace a toda costa porque mires donde mires, aparecen cuerpos de niños pequeños saliendo de las tiendas de campaña en llamas tras los ataques de Israel a tres campamentos en Ciudad de Gaza y uno en Al Mawasi. En uno de esos bombardeos han muerto al menos siete personas, entre ellas cuatro niños.

Esa la imagen diaria de la Franja de Gaza: cuerpos calcinados mientras dormían. El Ejército israelí extermina familias enteras. Sin ir más lejos, ya son más de 49.000 niños en Gaza que han perdido a uno o ambos padres.

Porque Israel ya ni siquiera trata de esconder su objetivo: borrar Ciudad de Gaza a través de cualquier método mientras la complicidad global lo permita. De hecho, en las últimas tres semanas Netanyahu ha utilizado al menos 100 vehículos repletos de explosivos que destruyen barrios enteros en segundos. También drones cargados de granadas que caen desde el cielo sobre los gazatíes.

A todo este horror, se le suma el indignante anuncio de Israel. Dice que donará 100.000 tiendas de campaña al sur de Gaza para expulsar a los residentes y allanar la invasión de la ciudad. Los gazatíes ya no saben adónde ir. Un millón de personas que ven esas tiendas arder cada noche y que ya no tienen energía para más desplazamientos.