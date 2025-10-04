Trump acuerda una línea de retirada con Israel y espera la respuesta de Hamás para que entre en vigor el alto el fuego

Los detalles El presidente estadounidense ha publicado un mapa en el que se muestra hasta dónde se replegarán los militares israelíes y ha asegurado que está esperando el visto bueno del grupo islamista para que entre en vigor la tregua

Donald Trump ha informado sobre los avances en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza. El presidente estadounidense ha confirmado que Israel ha acordado una línea de retirada en el enclave palestino, y si Hamás acepta, las hostilidades cesarán. El plan de Trump incluye que las Fuerzas de Defensa de Israel se replegarán a "posiciones estratégicas", permitiendo que Hamás entregue a todos los rehenes. A través de Truth Social, Trump compartió un mapa con la línea de retirada aprobada por Israel. Una vez que Hamás confirme, el alto el fuego se activará y comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros.

Donald Trump sigue lanzando actualizaciones de cómo van avanzando las negociaciones para conseguir un alto el fuego en la Franja de Gaza. Y, en la última, el presidente estadounidense ha confirmado que Israel ha aceptado una línea de retirada en el enclave palestino y, si Hamás lo acepta, será entonces cuando cesen las hostilidades.

Según el plan del presidente estadounidense, la primera fase del acuerdo de alto el fuego pasa por el repliegue de las Fuerzas de Defensa de Israel a "posiciones estratégicas" para que, entonces, el grupo islamista comience con la entrega de todos los rehenes, vivos y muertos, al Gobierno de Benjamin Netanyahu.

A través de un mensaje en su red social, Truth Social, el republicano ha publicado la foto de un mapa en el que asegura que se muestra la línea de retirada de las tropas israelíes para la fase inicial de la tregua. Un límite que ya ha aprobado con Israel y que han compartido con Hamás y esperan su respuesta.

De hecho, Trump ha afirmado que "cuando Hamás la confirme, el alto el fuego entrará en vigor de inmediato": "Entonces comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada, que nos acercará al fin de esta catástrofe de 3.000 años", ha afirmado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.