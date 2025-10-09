Ahora

Acuerdo de paz en Gaza

El momento en el que Marco Rubio avisa a Donald Trump que el acuerdo de paz en Gaza está "muy cerca"

¿Qué ha dicho? "El secretario de Estado acaba de entregarme una nota en la que dice que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo en Oriente Medio y que me necesitarán muy pronto", ha trasladado el presidente estadounidense.

Marco Rubio comunica a Donald Trump el acuerdo de paz en Gaza
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El anuncio de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás dejó una imagen que ha dado mucho que hablar y que evidencia la importancia de este hito dentro de la busca de la paz en la Franja de Gaza.

En mitad de una comparecencia de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, le interrumpe brevemente ante la expectación de los medios de comunicación presentes. Primero, Rubio le hace entrega de un papel, luego se acerca a Trump y, susurrándole al odio, le traslada un mensaje que, instantáneamente, traslada el mandatario a la prensa.

"El secretario de Estado acaba de entregarme una nota en la que dice que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo en Oriente Medio y que me necesitarán muy pronto", ha trasladado a los medios allí presentes. En una foto publicada por Associated Press se puede leer nítidamente el mensaje escrito por Marco Rubio, que decía lo siguiente:

"Muy cerca. Necesitamos que apruebes un mensaje de Truth pronto para que podamos anunciar el acuerdo los primeros".

La nota de Marco Rubio para Donald Trump sobre el acuerdo de paz en GazaLa nota de Marco Rubio para Donald Trump sobre el acuerdo de paz en GazaAgencia AP

En ese momento, Trump participaba en una mesa redonda sobre la lucha de su Gobierno contra el movimiento antifascista. El turno de palabra era para la fiscal general, Pam Bondi. Fue en esa conferencia cuando Trump avanzó que podría viajar a Oriente Medio este domingo en caso de cerrarse un acuerdo de paz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel y Hamás llegan a un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para la Franja de Gaza
  2. La consejera andaluza de Salud presenta su dimisión por los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama
  3. El Gobierno salva la jornada parlamentaria con la salida adelante del embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible
  4. Sánchez y el reto de pasar por el Senado: por qué es importante, qué preguntas tendrá que responder y qué pasa si no acude
  5. Red Eléctrica detecta "cambios bruscos de tensión" los últimos días y pide cambios urgentes por riesgo a otro apagón
  6. La ruta de la especulación en Barcelona: solo en el Eixample más de 100 edificios han pasado a manos de fondos de inversión