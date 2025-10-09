El momento en el que Marco Rubio avisa a Donald Trump que el acuerdo de paz en Gaza está "muy cerca"

¿Qué ha dicho? "El secretario de Estado acaba de entregarme una nota en la que dice que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo en Oriente Medio y que me necesitarán muy pronto", ha trasladado el presidente estadounidense.

Durante una conferencia de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se produjo un momento significativo relacionado con un posible acuerdo de paz entre Israel y Hamás. El secretario de Estado, Marco Rubio, interrumpió brevemente a Trump para entregarle una nota. En ella, Rubio indicaba que estaban cerca de alcanzar un acuerdo en Oriente Medio y que necesitarían la aprobación de Trump para anunciarlo. Esto ocurrió mientras Trump participaba en una mesa redonda sobre el movimiento antifascista. Trump mencionó que podría viajar a Oriente Medio el domingo si se concretaba el acuerdo de paz.

El anuncio de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás dejó una imagen que ha dado mucho que hablar y que evidencia la importancia de este hito dentro de la busca de la paz en la Franja de Gaza.

En mitad de una comparecencia de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, le interrumpe brevemente ante la expectación de los medios de comunicación presentes. Primero, Rubio le hace entrega de un papel, luego se acerca a Trump y, susurrándole al odio, le traslada un mensaje que, instantáneamente, traslada el mandatario a la prensa.

"El secretario de Estado acaba de entregarme una nota en la que dice que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo en Oriente Medio y que me necesitarán muy pronto", ha trasladado a los medios allí presentes. En una foto publicada por Associated Press se puede leer nítidamente el mensaje escrito por Marco Rubio, que decía lo siguiente:

"Muy cerca. Necesitamos que apruebes un mensaje de Truth pronto para que podamos anunciar el acuerdo los primeros".

La nota de Marco Rubio para Donald Trump sobre el acuerdo de paz en Gaza

En ese momento, Trump participaba en una mesa redonda sobre la lucha de su Gobierno contra el movimiento antifascista. El turno de palabra era para la fiscal general, Pam Bondi. Fue en esa conferencia cuando Trump avanzó que podría viajar a Oriente Medio este domingo en caso de cerrarse un acuerdo de paz.

