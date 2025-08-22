Ahora

Tras 22 meses de conflicto

"Indigencia y muerte": la ONU declara oficialmente la situación de hambruna en la Franja de Gaza

Los detalles Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una situación de hambruna en la Franja de Gaza.

Una mujer gazatí lleva en brazos a su hijo, casi esquelético por la falta de comida en la FranjaUna mujer gazatí lleva en brazos a su hijo, casi esquelético por la falta de comida en la FranjaAgencia EFE
Casi dos años después del inicio del conflicto, las Naciones Unidas han hablado por primera vez de hambruna en la Franja de Gaza. A través de un grupo independiente respaldado por ellos, la ONU ha reconocido que se está produciendo una "condición catastrófica" en el enclave palestino.

"Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte", han señalado desde la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), el grupo respaldado por la ONU.

La peor parte se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar, pero los datos revelados hoy indican que "entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más, con una expansión de la hambruna" hacia el centro y el sur del enclave.

Por su parte, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, acusó al Gobierno de Israel de ser responsable de dicha hambruna y ha añadido que utilizar el hambre como método en un conflicto armado "es un crimen de guerra". "La hambruna declarada en la gobernación de Gaza es el resultado directo de las medidas adoptadas por el Gobierno israelí. Este ha restringido ilegalmente la entrada y distribución de ayuda humanitaria y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil", recalcó. Agregó que las muertes resultantes del hambre impuesta a los gazatíes también pueden considerarse "un crimen de guerra por asesinato intencionado".

