La espiritualidad está de moda: este es el resurgimiento de la visibilidad pública de la fe en España a través del arte

La iluminación navideña huele a incienso este año, en redes socialies brotan vídeos de chavales animándote a rezar y, al escuchar los hits del momento, entre balbuceos y farfulla se cuelan referencias religiosas. ¿Qué está pasando? Puede que nada.

Muchos de quienes frecuentan la parroquia la encuentran igual de vacía. Aunque, al mismo tiempo, templos como la capilla de Nuestra Señora de la Merced y San Pedro Apóstol, en Barcelona, perciben que los jóvenes acuden a su misa en mayor proporción que a la misa convencional. Allí ofician la eucaristía siguiendo el "rito tradicional": ese en el que el cura está de espaldas a los fieles y recita los textos en latín. Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal, se lo confirma: "el movimiento joven que más crece es el vinculado a la liturgia tradicional".

Dichosos los que creen sin haber visto, porque quienes caigan en la tentación de acudir a los datos encontrarán argumentos dispares: en España hay un leve repunte entre los jóvenes que se declaran católicos, sí, pero la tendencia general es la del descenso a los infiernos.

Pero a Argüello le gusta este santo 'hype'. Templos y órdenes religiosas luchan desde hace décadas contra una crisis de desinterés. Pero, aunque el convento se esté vaciando, en el cine se llena la sala de 'Los Domingos'. Y Rosalía le dedica unos temitas a Dios, lo que ha llevado a Argüello a referirse a la artista de Sant Esteve Sesrovires como "una extraordinaria cantante española".

Coronada por espléndidas mechas que remiten a espinas y santidad, Rosalía en 'Lux' se permite, desde la confianza que da el anhelo de trascender, llamar 'stalker' a Dios o referirse a "mi 'baby'" en devoto contexto. "Lo he escuchado a trocitos", asegura el arzobispo de Tarragona a laSexta Columna, en una confesión casi tan forzada como la ajustada licra del hábito de la portada.

Lo que en otros tiempos habría sido condenado por el Vaticano, hoy es elogiado públicamente por la jerarquía eclesiástica española. Pero llevamos décadas reclamando a la Iglesia que se modernice un poco, que ventile la sacristía y se revise, así que tampoco sería justo afear este intento de adaptación al entorno. Las especies sobreviven así y las instituciones también. Y la Iglesia no anda muy sobrada en cuanto a clavos a los que agarrarse. Los que ella misma se ha clavado en la impunidad de sus diócesis le están pasando factura.

Asistimos también a un repunte de la extrema derecha entre los jóvenes. El rosario se reza ahora en Ferraz y nos estamos acostumbrando a ver vírgenes y cruces ondeando entre banderas de España, por lo que nos preguntamos si ambas tendencias van de la mano. Y sí. Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión Digital', lo ve cristalino: "hay algunos que son muy listos y utilizan lo que les interesa del evangelio para llevar a cabo sus planes, que no tienen nada que ver con ese evangelio".

En insólita entrevista a laSexta Columna, el arzobispo de Tarragona sacude cuando le preguntamos por la afición de la derecha y la extrema derecha a las referencias católicas: "hay puntos de los que quieren apropiarse, pero en los aspectos de la doctrina social de la Iglesia, algunos de estos partidos están en las antípodas. Por ejemplo, en inmigración, vivienda u otros temas sociales".

Quizá alguien esté tratando de ocupar el espacio público con simbología cristiana con el pretexto de que, si no lo hacen, lo ocuparán otros credos. Esa conspiración del gran reemplazo. Y que aludir a la supuesta esencia cristiana de Occidente sigue funcionando, a pesar de que, si algo ha sido Occidente en origen e influencia es politeísta. España, en particular, profundamente islámica durante casi ocho siglos.

La periodista de la COPE Cristina López Schlichting señala el peligro: "tengo miedo de que determinadas posiciones ultras estén manipulando lo religioso y establezcan un antagonismo entre cristianismo e islam. Me produce muchísimo miedo porque me recuerda al antisemitismo de los años 30". Y lo dice una católica declarada que no duda en reivindicar sus creencias.

Por eso, la estrategia detrás del fenómeno podría no ser solamente comercial. En laSexta Columna nos preguntamos si ha vuelto la fe o lo que hay detrás es otra cosa. Pero para la Conferencia Episcopal, ambas opciones son buenas porque, a fin de cuentas, benefician igualmente a las suyas. Si Rosalía se aparece haloteñida, bendita sea. Aunque si una drag lo hace con una corona de espinas, eso sí que no.

Y, para más inri (el tercero ya), el portavoz admite la posibilidad de que todo parta del oportunismo comercial: "Hay una corriente que, o bien la descubre el marketing, o bien es real". Las dos caras de la moneda le placen. Porque, ¿quién es la Iglesia para censurar emociones pudiendo pedir mociones de censura? Predica Rosalía "primero amar el mundo y luego amar a Dios", en rotunda ofensiva contra el primer mandamiento. El segundo mandamiento prohíbe banalizar. Pero la doctrina puede esperar si se trata de incrementar las capturas en las redes de los pescadores de hombres.

