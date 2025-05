De Ben Gvir a Idit Silman: los otros personajes detrás de Netanyahu y responsables de la masacre en Gaza

La situación en Gaza es crítica, con 53.500 muertes desde el inicio de los ataques israelíes. Mientras Europa reacciona tímidamente, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha declarado su intención de controlar toda Gaza. La ayuda humanitaria no llega, y los ataques israelíes afectan incluso a hospitales y hornos. Figuras del gobierno como Itamar Ben Gevir, líder de 'Poder Judío', abogan por la supremacía judía y el antiarabismo, rechazando la ayuda humanitaria. Bezalel Smótrich, ministro de Finanzas, busca la destrucción total de Gaza, mientras que Idit Silman, ministra de Protección Ambiental, promueve vaciar la región de habitantes. Estas posturas reflejan el enfoque extremo del gobierno israelí respecto a Gaza.

La situación en Gaza cada vez es más insostenible. Desde que empezaron los ataques de Israel han muerto 53.500 personas. Y mientras Europa empieza a reaccionar al fin, aunque de forma aún tímida, Benjamín Netanyahu parece no inmutarse. De hecho, este mismo miércoles ha avisado de que Israel tomará "el control de toda Gaza".

La imagen de Gaza es desoladora. La ayuda humanitaria no llega, Israel ataca sin cesar e incluso lo hace también a los generadores de hospitales y a los hornos donde cocinan la poca comida que tienen. Pero, ¿quiénes son los responsables de estas atrocidades?

Benjamín Netanyahu es la cara visible, pero en su Gobierno hay otros personajes cuyos rostros debemos memorizar, como Itamar Ben Gvir. Es el líder del partido 'Poder Judío', que basa sus ideales en la supremacía judía y el antiarabismo.

Sus deseos de aniquilar a los palestinos le llevaron a salirse del gobierno de Netanyahu cuando llegaron al acuerdo de alto el fuego y volver en cuanto regresaron los bombardeos.

A Itamar Ben Gvir la ayuda humanitaria le parece innecesaria y cree que "hay que bombardear los almacenes de alimentos de Hamás". Asegura que es un error permitir que entre comida para civiles e incluso ha llegado a afirmar que esa mínima entrada de alimentos es una decisión "impulsiva". Dice también que no deben "dar oxígeno" a sus enemigos porque considera enemigos a todos los que viven -o sobreviven- en la Franja de Gaza.

El segundo responsable de esta masacre es Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas israelí. Smótrich considera que "una victoria para Israel implica la completa destrucción del territorio". Quiere que los gazatíes que sobrevivan se marchen porque su objetivo es quedarse con Gaza. Sin ir más lejos, el plan del ministro es permitir la entrada de lo mínimo de lo mínimo, aunque su deseo personal es que no entre "ni un gramo de sal".

"Todos son enemigos, incluidos los bebés"

La tercera responsable del horror que están viviendo los gazatíes es la ministra de Protección ambiental, Idit Silman. Para ella, la única solución en la Franja de Gaza es vaciarla de habitantes e invoca a dios para lograrlo. De hecho, Silman está convencida de que Dios ha puesto a Donald Trump en la Casa Blanca porque ha llegado el momento de heredar esa tierra.

Lo cierto es que Silman solo ve enemigos en Gaza, pero no es la única política israelí que piensa así. El exdiputado Moshe Fei-glin no hace distinciones entre gazatíes. Para él, todos son enemigos, incluidos los bebés. "Cada niño, cada bebé en Gaza es nuestro enemigo. El enemigo no es Hamás", aseguró en una ocasión. Una muestra de las atrocidades que está dispuesto a hacer el Gobierno de Netanyahu con el fin de hacerse con Gaza.