Cómo seguir en directo al cometa 3i/ATLAS en su aproximación a la Tierra el 19 de diciembre

¿Habrá fotos del cometa con más nitidez que las que hemos visto hasta ahora? Spoiler: no. No existen a día de hoy cámaras o telescopios capaces de capturar con detalles un objeto a tantísima distancia (aunque esté más cerca de la Tierra).

Desde el pasado mes de julio, el protagonista de los cielos es el cometa 3I/ATLAS. Se trata del tercer objeto interestelar que procede de fuera de nuestro sistema solar pero que lo atraviesa y ha levantado muchísima expectación entre los científicos. También entre los humanos, primero preocupados por su 'proximidad' a la tierra —insuficiente como para que sea un peligro—, y ahora más bien interesados en poder formar parte de algo que es historia de la astronomía.

El cometa, descubierto en julio, alcanzó el perihelio a finales de octubre: el perihelio es el punto más próximo al Sol. A partir de este momento, el cometa se va alejando del sistema solar a una velocidad de unos 210.000 kilómetros por hora. Ahora, cerca de la entrada del invierno astronómico, se espera que el 3I/ATLAS pase por el punto más próximo a la Tierra el viernes 19 de diciembre. Ahora, insistimos: no hay nada que temer. Aunque se ha hablado de un protocolo de defensa interplanetaria, no hay tal y tanto la NASA como el resto de instituciones científicas del mundo han sido claras al respecto: nunca ha representado una amenaza para la Tierra, tampoco ahora que estará más cerca que nunca.

¿Se puede ver el cometa a simple vista?

Aunque en muchas ocasiones, los eventos astronómicos son perceptibles para el ojo humano sin necesidad de herramientas, este no es el caso: para poder disfrutar del cometa 3I/ATLAS se necesitan telescopios específicos, equipos avanzados de observación. Pero eso no significa que no se pueda ver en directo, porque lo cierto es que sí se puede. A partir de las 3:00h de la madrugada del viernes (es decir, esta noche para mañana), desde The Virtual Telescope Project retransmitirán en directo imágenes del 3i/ATLAS en su paso más cercano a la Tierra, capturadas a través de los telescopios robóticos del proyecto ubicados en Manciano (Italia), de la mano del astrofísico italiano Gianluca Masi.

¿Tendremos imágenes nítidas del 3i/ATLAS?

El hecho de saber que el cometa estará pasando por el punto más próximo a la Tierra puede hacer pensar que existe la posibilidad de obtener imágenes nítidas del objeto interestelar, mucho más que las fotografías borrosas que la NASA ha publicado recientemente. Si eso es lo que esperas, estamos aquí para que no te decepciones esta madrugada: porque no, no habrá fotos nítidas que muestren detalles claros. Hay que tener en cuenta que el punto más próximo a la Tierra supone 1,8 unidades astronómicas (UA); cada UA es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, por lo que la distancia a la que se encontrará el cometa será de unos 270 millones de kilómetros de distancia, casi el doble de lejos de lo que pasó del Sol.

Así que no, las fotos del cometa seguirán siendo igual de borrosas (o más), porque no existen cámaras ni telescopios capaces de tomar imágenes con tanta resolución para capturar, detalladamente, un objeto muy pequeño que transcurre a cierta velocidad a millones de kilómetros de distancia. Eso sí, los científicos de todo el mundo están preparados para continuar con las labores de observación de este fenómeno antes de que abandone definitivamente nuestro sistema solar.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.