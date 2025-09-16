Ahmad Al-Farra, pediatra del Hospital Nasser de Gaza: "Evacuar significaría firmar la sentencia de muerte de los pacientes"

El director de pediatría del hospital gazatí manifiesta que el centro está completamente saturado. Actualmente hay 1.300 pacientes y la falta de espacio supone que haya personas hacinadas en cualquier lugar del hospital.

Para conocer de primera mano la situación de la Franja de Gaza, El Intermedio ha contactado con Ahmad Al-Farra, jefe de pediatría del Hospital Nasser. "Allí van todos los niños que sufren los bombardeos y que están en una situación de desnutrición", indica Andrea Ropero.

Como indica Ropero, la zona está en una situación límite en la que no disponen de lo más básico. A esto, como indica, "hay que sumar los bombardeos y las órdenes de evacuación del ejército de Israel". La periodista ha pregunta a Al-Farra sobre si podrían evacuar el hospital y este ha sido tajante.

"Evacuar el hospital sería totalmente imposible", explica al programa. El doctor indica que hay 1.300 pacientes. Como cuenta, solo en la planta de pediatría hay pacientes en los pasillos o en la entrada de los ascensores ya que están "completamente desbordados".

"Incluso en las habitaciones hay colchones en el suelo", añade. El doctor Al-Farra indica que evacuar el hospital significaría firmar una "sentencia de muerte" para los pacientes. "Sería como emitir certificados de defunción para todos los pacientes del hospital". "Es inconcebible que podamos evacuar", concluye.