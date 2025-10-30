Hamás entrega a Israel los restos humanos de otros dos rehenes

¿Por qué es importante? Una de las cláusulas del acuerdo de paz propuesto por Donald Trump refleja que Hamás debe entregar a todos los rehenes vivos o muertos que mantiene en cautiverio. Del mismo modo, Israel debe liberar presos palestinos.

El Gobierno de Israel ha hecho público que el grupo islamista Hamás, por medio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha entregado los restos de dos rehenes israelíes que mantenían retenidos en la Franja de Gaza. Asimismo, el Ejecutivo liderado por Benjamin Netanyahu ha instado a la milicia sunita a cumplir con lo acordado en el plan de paz propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es decir, a devolver a todos los rehenes vivos o muertos que mantienen en cautiverio.

Precisamente, el brazo armado de Hamás -Las Brigadas Ezzedin Al-Qasam- había anunciado horas antes de que entregaría otros dos cuerpos a Israel, aunque no especificaron las identidades de los mismos. Igualmente, cabe recordar que el CICR actúa como un mediador entre ambas partes, dentro del contexto del alto al fuego acordado el pasado 10 de octubre en Egipto.

A propósito, este cese de las hostilidades ha peligrado en las últimas horas después de que Israel haya matado a más de 100 palestinos como respuesta a que Hamás entregó restos humanos que no correspondían a ninguno de los rehenes, así como por la muerte de su un soldado israelí en Rafah.

Netanyahu lo confirma

Por su parte, el primer ministro israelí ha corroborado la entrega de ambos cuerpos por medio de un comunicado. También ha expresado que una vez recibidos, serán llevados a un centro forense donde se llevarán a cabo las labores pertinentes para determinar su identidad. "Los esfuerzos para devolver a nuestros rehenes siguen y no descansaremos hasta que vuelva el último", ha subrayado.

Una de las cláusulas que se contemplan en el tratado de paz es que Hamás debía entregar en primer lugar a los rehenes que seguían con vida (20) y posteriormente a los fallecidos (28). Hasta el momento, Israel ha ratificado la recepción de 15 cuerpos, después de que los últimos restos entregados coincidiesen con los de otro cadáver recuperado con anterioridad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.