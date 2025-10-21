JD Vance afirma en su visita a Israel que alto el fuego va "mucho mejor de lo esperado" pese a las violaciones de tregua

¿Qué están diciendo? Elogia al Gobierno de Netanyahu y amenaza a Hamás con aniquilarles si no cumplen con el pacto.

El vicepresidente estadounidense JD Vance ha llegado a Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego con Hamás, manteniéndose optimista a pesar de las recientes violaciones de la tregua. Asegura que el alto el fuego "va mucho mejor de lo esperado" y elogia al Gobierno de Netanyahu por su colaboración. Vance destaca la prioridad de reconstruir Gaza, junto al desarme de Hamás, mientras Jared Kushner enfatiza que no se destinarán fondos a áreas controladas por Hamás. A pesar de hablar de "clemencia" hacia los milicianos, Vance advierte que si Hamás no cumple, "serán aniquilados". El viaje de Vance también pretende presionar a Netanyahu, quien enfrenta problemas judiciales y busca consolidar su posición política.

El vicepresidente estadounidense JD Vance ha llegado este martes a Israel para hacer los seguimientos del acuerdo de alto el fuego con Hamás. Se mantiene optimista, pese a las recientes violaciones de la tregua que incluyen ataques del Ejército en el sur y centro de la Franja que han dejado decenas de muertos.

Ha afirmado que el alto el fuego va "mucho mejor de lo esperado", que la ayuda humanitaria fluye y se ha deshecho en elogios hacia el Gobierno de Netanyahu, que "ha sido extremadamente colaborador".

Para Vance, la prioridad ahora en Gaza es la reconstrucción, siempre paralela al desarme de Hamás. El yerno de Trump y miembro de la delegación estadounidense en las negociaciones de paz, Jared Kushner, ha recordado que "cero fondos irán a las áreas controladas por Hamás".

Advertencia a Hamás

Incluso han hablado de "clemencia" para los milicianos de Hamás y han mostrado "generosidad" con la organización islamista. Aunque, como acostumbra la Administración Trump, ha dado una de cal y otra de arena, y ha terminado su intervención con una amenaza.

"Si no, serán aniquilados; si Hamás no cumple, pasarán cosas muy malas", ha asegurado el vicepresidente.

Pese a la insistencia en la reconstrucción, no ha dado medidas más concretas sobre el futuro de los palestinos. Sin embargo, sí han hecho mención especial a los rehenes israelíes.

Steve Witkoff, enviado especial de Trump a Oriente Próximo, ha contado que se han reunido con 10 liberados y sus familias y "yo no he visto víctimas, solo personas fuertes".

Presión a Netanyahu

El viaje de Vance es una forma de EEUU de presionar a Netanyahu que, asediado por causas judiciales de corrupción y con un extremista Gabinete de coalición, busca cualquier excusa para volver a parapetarse en esta guerra, que ya han renombrado como "la del renacimiento israelí".

Gaza teme por una endeble paz, el primer ministro israelí por su vida política y su libertad. Su partido incluso ha pedido al presidente que le indulte por estar "liderando una victoria histórica sobre los enemigos de Israel".

