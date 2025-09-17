Ahora

Masacre en la Franja

Guterres "aprecia de forma muy positiva" la postura de España sobre Palestina pero evita hablar de genocidio en Gaza

Los detalles El secretario general de la ONU se limita a calificar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza como una situación "espantosa", señalando que no es "su competencia" determinar si es genocidio.

Imagen de archivo del secretario general de la ONU, António Guterres.Imagen de archivo del secretario general de la ONU, António Guterres.Europa Press
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reconocido que "aprecia de forma muy positiva" la postura del Gobierno de España en su defensa de los intereses del pueblo palestino.

Durante una rueda de prensa para presentar las grandes líneas de la próxima sesión de la Asamblea General, Guterres, que en ese momento no respondía a ninguna pregunta específica, ha aplaudido la postura del Gobierno español. "Hemos visto la postura del Gobierno de España, (que) ha estado en la primera línea de defensa de los intereses del pueblo palestino, y esto es algo que apreciamos de forma muy positiva", ha señalado Guterres.

Lo cierto es que el Gobierno español se ha distinguido entre los países de la Unión Europea por sus críticas a Israel durante la guerra en Gaza y sus posturas pro palestinas, habiendo dado el paso del reconocimiento del Estado palestino el pasado mes de mayo, junto a Irlanda y Eslovenia.

Guterres muestra su apoyo al Gobierno español por esta postura al mismo tiempo que evita calificar lo que esta sucediendo en Gaza de genocidio. El secretario general de Naciones Unidas se ha limitado a catalogarlo como una "situación espantosa".

"La determinación jurídica del genocidio no es competencia del secretario general. Ahora bien, no significa que no considere espantoso lo que está sucediendo en Gaza tras los terribles ataques de Hamás", ha señalado.

Sin embargo, la Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados se ha convertido en la primera instancia en establecer de manera fáctica que se está cometiendo un genocidio en Gaza.

Preguntado al respecto, Guterres ha resaltado que lo que está ocurriendo en Gaza es una "matanza masiva de civiles" a una escala que no recuerda desde que es secretario general, señalando que esto es algo que no puede olvidarse, "independientemente de los nombres que se le den".

"Lo cierto es que esto es moral, política y legalmente intolerable", ha conlcuido al respecto el político portugués, que inmediatamente antes había enumerado la "destrucción masiva y sistemática de la ciudad de Gaza", así como los obstáculos de Israel a la distribución de ayuda humanitaria provocando una hambruna en el enclave palestino y no permitiendo asistencia sanitaria para los gazatíes.

Sobre no ir un paso más allá denominándolo 'genocidio', el secretario general de la ONU ha expresado que "la Historia" recordará a la ONU -durante su mandato- por "liderar la defensa de los intereses del pueblo palestino" y por denunciar "las constantes violaciones del derecho internacional" por parte de Israel. "Y, lo que es peor, (la Historia) recordará el nivel de muerte y destrucción sin precedentes durante mi mandato (...) Eso es lo que recordará la historia, no una cuestión de semántica", ha insistido.

La citada comisión de expertos independientes, asignada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha determinado que se cumplen al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), entre ellos la matanza de civiles, el daño grave a la integridad física y mental, las condiciones de vida destructivas y los ataques contra clínicas de fertilidad como impedimento de nacimientos.

Al respeto, Guterres ha asaegurado que Israel "debería tenerlo en cuenta", al ser "una cuestión muy seria", y que las autoridades del Estado hebreo "deberían leerlo con atención".

La declaración de genocidio por parte de esta comisión se suma al complejo panorama judicial en La Haya, donde dos tribunales analizan los crímenes de Israel: la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde Sudáfrica le acusa de genocidio, y la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga su responsabilidad penal individual.

