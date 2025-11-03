Detenida la exfiscal israelí que filtró el vídeo de la violación a un preso palestino mientras Israel convierte a los agresores en héroes

El contexto Yifat Tomer Yerushalmi dimitió este viernes de su cargo como fiscal jefe del Ejército tras reconocer que había sido ella quien había filtrado a los medios las imágenes de la agresión en la prisión de Sde Teiman, el Guantánamo israelí.

El vídeo filtrado por Yifat Tomer Yerushalmi, exfiscal jefe del Ejército israelí, muestra a cinco reservistas abusando de un preso palestino en la prisión de Sde Teiman. La filtración buscaba denunciar las condiciones en dicho centro, considerado el "Guantánamo israelí". Pese a que la ONU califica el acto como crimen de lesa humanidad, el primer ministro Netanyahu lo desestimó como un montaje, mientras los autores del crimen han sido convertidos en héroes en Israel. Yerushalmi, tras admitir la filtración, fue detenida brevemente. El caso ha generado un intenso debate sobre la justicia y la imagen del Estado israelí.

El vídeo filtrado de cinco reservistas israelíes abusando de un preso palestino ha acabado con una sola detenida: Yifat Tomer Yerushalmi, la exfiscal jefe del Ejército que filtró las imágenes.

Yifat Tomer Yerushalmi filtró esas imágenes para denunciar la situación en la prisión de Sde Teiman, el Guantánamo israelí, donde un preso fue apartado del grupo en 2024 para introducirle objetos afilados por el recto, un caso desvelado por una ONG de médicos.

Pese a que la violación ha sido considerada por la ONU un crimen de la lesa humanidad, Netanyahu calificó la denuncia de montaje: "Es el golpe informativo más severo que el Estado de Israel ha experimentado", expresó el primer ministro israelí.

Mientras, Israel, lejos de castigar a los autores del crimen, lleva meses convirtiéndoles en héroes, sobre todo a uno de ellos, quien al principio ocultaba su rostro con un pasamontañas, hasta que fue consciente de cómo blanqueaban su inmoralidad, llegando a ser incluso una estrella del 'prime time' a rostro descubierto. De esta forma, quedan impunes abusones, violadores y delincuentes en Israel.

La exfiscal estuvo desaparecida durante horas

Yifat Tomer Yerushalmi reconoció este viernes haber filtrado el vídeo de la violación perpetrada por un grupo de militares a un preso palestino, motivo por el que anunció su inminente dimisión. Dos días después, el Ejército israelí informó de que había movilizado "todos los medios" tras confirmar la desaparición de la exfiscal. Horas más tarde, la Policía israelí informó de que la mujer había sido localizada.

"Tras la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona costera de Herzliya se ha informado de que la mujer desaparecida ha sido localizada sana y salva", han publicado agentes israelíes en X.

Según el líder israelí, la filtración supuso "un enorme daño a la imagen del Estado de Israel, del Ejército y de los soldados". Es quizás el ataque propagandístico más severo que Israel ha sufrido desde su fundación. No recuerdo uno tan específico. Esto exige una investigación independiente e imparcial, y espero que así sea", manifestó.

En el centro penitenciario de Sde Teiman se encerraron a terroristas, pero también a civiles gazatíes capturados durante la ofensiva terrestre. Testimonios recogidos por el medio digital '+972 Magazine' revelaron que se han producido en su interior agresiones sexuales, humillaciones o asaltos con perros, entre otras graves situaciones.

"Quise detener la propaganda mentirosa"

Por su parte, la exfiscal militar defendió que filtró "materiales a la prensa para detener la propaganda mentirosa contra quienes intentan hacer cumplir la ley militar". "Asumo plena responsabilidad de los contenidos publicados en la prensa salidos desde mi unidad", indicó la fiscal militar en la carta de renuncia presentada al comandante en jefe del Ejército israelí. Así, Tomer Yerushalmi admitió haber filtrado hace un año este vídeo de la violació, en un caso que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno de las Fuerzas Armadas.

Este mismo domingo, los reservistas acusados de la violación comparecieron enmascarados ante los medios de comunicación para proclamar su inocencia. "En lugar de un abrazo, recibimos acusaciones y no nos permitieron responder. Celebraron un juicio simulado como si ya hubieran decidido quién era culpable. No guardaremos silencio. Seguiremos luchando. Solo pedimos justicia", proclamó un reservista portavoz en la comparecencia, recogida por el diario 'Yedioth Aharonoth'.

En la misma línea, uno de los abogados del grupo, Moshe Polsky, denunció que la filtración de la exfiscal militar ha "contaminado" todo el proceso judicial y exigió una reevaluación completa de los procedimientos. "Durante todo el incidente, la Fiscalía Militar demostró carecer de discreción. A la fiscal el cargo le ha quedado grande. Es imposible seguir gestionando este proceso y todo debe ser revisado a fondo", sentenció.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.