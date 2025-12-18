Cristina Pedroche aparece desnuda para revelar más pistas sobre su vestido de Campanadas: "Pues sí, lo voy a hacer"

Si creías que lo habías visto todo... espera al 31 de diciembre de 2025. Cristina Pedroche y Alberto Chicote te sorprenderán como nunca en estas Campanadas que darán en laSexta, Antena 3 y atresplayer. Y, para muestra, ¡este vídeo!

Cristina Pedroche ha compartido este vídeo en su cuenta de Instagram a pocos días de dar las Campanadas con Alberto Chicote en laSexta, Antena3 y atresplayer. En las imágenes, la presentadora camina desnuda con un bate en la mano mientras pasa uno a uno por los looks que llevó en anteriores Campanadas: su body de estrellas, la capa roja, la capa de flores rosa...

"Si creías que lo habías visto todo...", se puede leer en el vídeo, donde, acto seguido, Cristina Pedroche se mira sin ropa al espejo, al que termina rompiendo en pedazos con le bate. Además, la presentadora junto ha escrito el siguiente mensaje junto al vídeo en su cuenta de Instagram. "Pues sí. Lo voy a hacer. #PedrocheCampanadas".

Liderazgo entre espectadores y anunciantes

Atresmedia se prepara así para una cita televisiva única que se convierte en un hito dentro de la programación navideña del grupo. La señal de estas Campanadas será emitida simultáneamente por Antena 3, laSexta y atresplayer, garantizando así una cobertura total y accesible para todos los públicos.

De esta forma, Cristina Pedroche y Alberto Chicotealcanzarán su décimo año consecutivos presentando las Campanadas juntos y lo hacen plenamente consolidados en la pareja más icónica de la Nochevieja televisiva. Ambos están dispuestos a acompañar a los espectadores en este momento único y tan especial, y lo harán sorprendiendo de nuevo con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.

Cristina Pedroche, ante este momento tan especial, asegura: "Para mí es un honor inmenso que vuelvan a elegirme para presentar las Campanadas. Este año cumplo doce retransmisiones y lo siento como un ciclo perfecto, como una vuelta completa al reloj de esta noche tan especial. Doce años... uno por cada campanada, por cada uva, por cada deseo que compartimos con millones de personas".

Por su parte, Alberto Chicote se muestra también muy ilusionado con repetir en esta retransmisión de Atresmedia: "Este año lo afronto con la misma ilusión del primero. Tener la oportunidad de compartir este momento y por duodécima vez, es un auténtico privilegio. Para mí, es un privilegio que Atresmedia siga confiando tanto en mi como en Cristina para este momento de entrada del año, en el que todo el mundo lo vive con tanta ilusión y está pendiente del reloj de la Puerta del Sol. Es absolutamente mágico y muy especial, además que este año será retransmitido en Antena 3, laSexta y atresplayer, y así todas las personas desde cualquier parte del mundo pueden disfrutar de la salida y entrada del año en nuestra compañía".

Una ilusión que Cristina Pedroche también comparte, en la que será su duodécima retransmisión consecutiva: "Sigo viviendo este momento con la misma emoción y responsabilidad de siempre. Al final, es el último programa del año, la última retransmisión, una noche mágica en la que todo un país se reúne frente a la televisión, quiero que todo salga perfecto y estar a la altura de esa magia".