La ANP advierte del riesgo de que Gaza se suma en el "caos" si no se les deja gobernar en la Franja

La ANP reclama un acuerdo que les permita gobernar en Gaza ante el temor de que caiga en el "caos"

El contexto El primer ministro palestino se ha pronunciado por primera vez después de que Israel haya retomado sus ataques sobre Gaza, sin embargo, no ha hecho mención de los mismos en su comunicado.

El primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, ha advertido en un comunicado difundido por su oficina que Gaza corre el riesgo de sumirse "en el caos" si se sigue retrasando el acuerdo que permita a la Autoridad Nacional Palestina gestionar la Franja. Del mismo modo, Mustafa ha aseverado en la apertura del Consejo de Ministros que el "alto precio" que ha pagado el pueblo palestino no debe "acabar en caos o en acuerdos que consoliden el 'statu quo'".

Asimismo, el diplomático ha insistido en que la causa palestina no se puede reducir a un "mero asunto humanitario" y en la necesidad de conformar un Gobierno que adopte posturas que frenen las políticas de ocupación de Israel, así como les permita "asumir su rol en el terreno de Gaza". "Durante la sesión, el gabinete llamó a la comunidad internacional a apelar a Israel, la potencia ocupante, a detener sus asaltos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén", ha añadido.

No obstante, la ANP, presidida por Mahmud Abás, tan solo gobierna en áreas reducidas de Cisjordania, puesto que Gaza está regentada por el grupo islamista Hamás desde 2007. Precisamente, esta organización terrorista ha asegurado que ha llegado a un acuerdo con Fatah para crear un organismo tecnocrático independiente para la administración de la Franja, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Estas declaraciones se producen después de que el pasado martes Israel retomase sus ataques sobre el enclave gazatí. Precisamente, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordenó que se llevasen a cabo "ataques contundentes" después de que Hamás entregase restos humanos que no correspondían a ninguno de los rehenes, y de que un soldado israelí muriese a manos de simpatizantes palestinos en Rafah. Estos bombardeos han dejado ya más de 100 muertos y 200 heridos. Con todo, es la primera vez que el primer ministro palestino se pronuncia después de los mismos. Sin embargo, en su nota no ha hecho mención de dichos ataques.

A pesar de todo, el acuerdo de alto el fuego que firmaron el pasado 10 de octubre Israel y Hamás incluye que una cláusula en la que la ANP se encargará del gobierno de Gaza después de que se hayan adoptado una serie de reformas que el tratado no detalla y para las que tampoco hay plazos.

