Estados Unidos ya planifica el envío de una fuerza internacional a Gaza como parte del plan de paz de Trump

Los detalles Entre los países con los que Estados Unidos está en conversaciones para contribuir a la fuerza se encuentran Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar y Azerbaiyán, según un asesor consultado por la agencia Reuters.

Estados Unidos ha comenzado conversaciones para enviar una fuerza internacional a Gaza con el objetivo de estabilizar la seguridad en el enclave palestino, según dos asesores estadounidenses de alto rango. La fuerza de estabilización, respaldada por EEUU, incluiría países como Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar y Azerbaiyán. El plan de Donald Trump contempla el envío de hasta 200 soldados estadounidenses para apoyar la fuerza sin desplegarlos en Gaza. La tensión entre fuerzas israelíes y Hamás sigue siendo alta, y hay hasta dos docenas de tropas estadounidenses en la región para coordinar la operación. Trump desea reconstruir Gaza con inversiones internacionales, aunque advierte que será un proceso largo.

Estados Unidos ya ha iniciado las conversaciones para el envío de una fuerza internacional a Gaza con el fin de estabilizar la seguridad en el enclave palestino, según han trasladado a la agencia Reuters dos asesores estadounidenses de alto rango.

"En este momento, lo que buscamos es simplemente una estabilización básica de la situación. La fuerza de estabilización internacional está comenzando a construirse", ha declarado uno de esos asesores a la citada agencia.

Entre los países con los que EEUU está en conversaciones para contribuir a la fuerza se encuentran Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar y Azerbaiyán, según el asesor.

Uno de los principales requisitos del plan de 20 puntos para Gaza del presidente Donald Trump era la formación de una fuerza de estabilización respaldada por EEUU, que ha acordado proporcionar hasta 200 soldados para apoyar la fuerza sin desplegarla en Gaza.

No obstante, estos asesores explican que la tensión en el enclave sigue siendo alta entre las fuerzas israelíes y los miembros de Hamás. Los asesores indicaron que había hasta dos docenas de tropas estadounidenses en la región para ayudar a establecer la operación, desempeñando una función de "coordinación y supervisión".

El segundo asesor traslada que ningún gazatí se vería obligado a abandonar el destrozado enclave palestino. Trump ha declarado que le gustaría ver reconstruido el enclave y cuenta con promesas de inversión de varios socios internacionales, pero ha reconocido que este esfuerzo llevará un tiempo.

