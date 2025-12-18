Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Atresmedia: "Rompo este silencio tan desagradable y doloroso. Lo hago con dignidad"

Eduardo Casanova se convierte en la primera figura mediática en España en hacer público que vive con VIH, un gesto que busca combatir el estigma social, en un documental de Atresmedia producido por Jordi Évole.

Atresmedia y Producciones del Barrio preparan un documental protagonizado por el director y actor Eduardo Casanova que se estrenará en cines en 2026. En el largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter y producido por Jordi Évole, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH.

No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y activistas reclaman desde hace muchos años para ayudar a acabar con el estigma social asociado al virus.

Tras media vida en silencio, Eduardo decide contarlo públicamente. Pero, antes, necesita hablarlo con algunas de las personas que le han acompañado durante estos años: su doctor, su enfermera, sus colaboradores más cercanos, sus amigos.

"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente., a través del cine, que es mi forma de comunicarme. Pero sobre todo lo hago con dignidad. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario . Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", ha publicado Casanova en su cuenta de Instagram.

El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.

Con este proyecto, Atresmedia y Producciones del Barrio continúan una larga trayectoria conjunta marcada por formatos emblemáticos como ‘Salvados’, ‘Lo de Évole’, ‘Anatomía de…’ y otros documentales como ‘Astral’, ‘Operación Palace’ o ‘Eso que tú me das’.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.