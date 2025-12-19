De la reunión clandestina de Sánchez y Díaz a una cumbre paripé para abordar la crisis: Sumar reconoce que el acuerdo de investidura está en peligro

El contexto Ni el encuentro mantenido entre PSOE y Sumar ni la reunión entre Díaz y Sánchez parecen haber calmado los ánimos entre ambas formaciones tras los escándalos socialistas.

El acuerdo de investidura del Gobierno de coalición está en riesgo, según fuentes de Sumar, tras una reunión con el PSOE que consideran infructuosa. Mientras el PSOE muestra optimismo, Sumar insiste en sus exigencias para abordar la crisis de acoso y corrupción que afecta a los socialistas. Yolanda Díaz ha pedido una "remodelación profunda" del Gobierno, criticando la actuación del PSOE, mientras Pedro Sánchez reconoce discrepancias. La reunión entre Sumar y PSOE no logró avances significativos, y Sumar critica la "actitud inmovilista" del PSOE, acusándolo de favorecer a la extrema derecha. A pesar de las críticas, el PSOE insiste en su compromiso contra la corrupción.

El acuerdo de investidura del Gobierno de coalición podría estar en peligro. Así lo han reconocido fuentes de Sumar a laSexta tras la 'reunión paripé' y casi clandestina que han mantenido con el PSOE. Aunque de la parte socialista se muestran más optimistas, los de Sumar mantienen sus exigencias para superar la crisis provocada por los escándalos de acoso y corrupción que han asolado al PSOE en las últimas semanas.

Hace días que planeaba la pregunta qué ocurría entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Tras la multitud de polémicas, Díaz había sido tajante y, en Al Rojo Vivo, exigió a sus socios una "remodelación profunda" del Gobierno. "Así no podemos seguir", "hay que actuar", es "insoportable", dijo en una entrevista con Antonio Ferreras.

En dicho programa reconoció que había hablado con Pedro Sánchez los días anteriores. La vicepresidenta Segunda ha reiterado en este tiempo sus tajantes críticas a la actuación del PSOE, mientras Sánchez ha mantenido un perfil bajo sobre esta cuestión y se ha limitado a admitir las "discrepancias" con Sumar.

Sin embargo, entre cruces de reproches de ambos partidos, este viernes el presidente ha informado de que ya se había reunido con Díaz. "Ya me he reunido", ha desvelado a los periodistas, sin dar más detalles sobre los posibles compromisos que se hayan alcanzado o el tono de la conversación.

Una reunión "sin avances"

La otra esperada cita era la de Sumar y PSOE, que se ha celebrado este viernes sin cámaras y sin los números uno de cada partido. Se trataba de un encuentro convocado a petición de Sumar, que aspiraba a tratar esos cambios de Gobierno, así como un "cambio programático".

Según la formación que lidera Yolanda Díaz, debían "dirimir responsabilidades políticas" y hacer "un cambio performativo" para demostrar a la ciudadanía que la corrupción y el acoso no quedan impunes. Quedarse como están sería "garantía de alimentar a Vox", indicaban fuentes de Sumar unos días antes de la reunión.

Finalmente, la sesión, que ha durado poco más de hora y media, ha sido infructuosa y no ha cumplido ni los mínimos planteados por Sumar.

Ha terminado "sin avances significativos" y el partido ha criticado la "actitud inmovilista del PSOE" que, según ha esgrimido, "solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha".

Más allá de los escándalos socialistas, tampoco han prosperado otras iniciativas de Sumar, como la prórroga de los alquileres o la prestación universal por crianza, y han acusado al PSOE de "bunkerizarse" en Moncloa.

La versión 'optimista' del PSOE

Mientras tanto, la versión de los socialistas ha sido más amable y han valorado positivamente el encuentro. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha dicho a Sumar que, más allá de las discrepancias puntuales, lo importante es llegar a acuerdos para "que mejoren la vida de la gente".

Además, ha asegurado que ante cualquier indicio de corrupción o acoso van a tener "tolerancia cero", que ya vienen actuando con total contundencia y que lo seguirán haciendo en el futuro. A pesar de las buenas palabras, la decepción de la reunión ha llevado a Sumar a admitir, por primera vez, que el acuerdo de investidura está en peligro.

