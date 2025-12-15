Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski visita a Merz en Berlín para recabar apoyos europeos de cara a las negociaciones con Rusia

Fuentes europeas han confirmado la cita a Europa Press y han señalado que en la misma estará presente el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sin más detalles por ahora, en medio de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para intentar lograr un acuerdo para el fin de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Asimismo, ha manifestado que, posteriormente, "numerosos jefes de Estado y de gobierno europeos, así como los máximos representantes de la UE y la OTAN, participarán en las conversaciones".

"El canciller alemán, Friedrich Merz, recibirá el lunes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para mantener conversaciones económicas germano-ucranianas y un intercambio sobre el estado de las negociaciones de paz en Ucrania", ha apuntado la cancillería a través de un comunicado.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibirá este lunes en Berlín al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para una reunión en la que se abordará el proceso de conversaciones para un posible acuerdo de paz con Rusia, encuentro que contará con presencia de líderes de la Unión Europea (UE) y de las instituciones europeas.

Rusia declara como "indeseable" a la cadena alemana Deutsche Welle

Las autoridades rusas han declarado este domingo "organización indeseable" a la cadena de noticias alemana Deutsche Welle (DW), al denunciar que difunde "propaganda hostil" hacia Moscú. La Fiscalía General de Rusia ha tomado esta decisión a petición de la Duma (Parlamento ruso) que considerar al medio como "pionero de la propaganda antirrusa hostil", según ha indicado el diputado Vasili Piskariov, del oficialista Rusia Unida, que ha señalado que la colaboración con DW se castigará como una infracción de ley.

La Fiscalía no se ha hecho hasta el momento eco de las palabras de este diputado que preside la Comisión de la Duma para la investigación de hechos de injerencia de otros estados en asuntos internos de Rusia, y la cadena afectada tampoco ha recibido ninguna notificación por parte del organismo. Con todo, la directora general de DW, Barbara Massing, ha criticado el anuncio al considerar que agrava la situación de los medios en el país, puesto que a partir de ahora los empleados rusos de la cadena alemana se enfrentan a multas o incluso penas de prisión.

En un comunicado, ha criticado asimismo el endurecimiento de las medidas por parte de la Justicia rusa contra los medios de comunicación y ha asegurado que no se dejará intimidar por el "intento de silenciar a los medios de comunicación libres". "A pesar de la censura y el bloqueo de nuestros servicios por parte del Gobierno ruso, la DW llega hoy a más personas que antes con su oferta en ruso. Seguiremos informando de forma independiente sobre la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas sobre los que apenas hay información disponible en Rusia. Para que la gente pueda formarse su propia opinión", ha explicado.

Desde febrero de 2022, cuando dio comienzo la invasión a gran escala de Ucrania por las fuerzas rusas, está en vigor una prohibición de emisión y la página web de DW está bloqueada, mientras que desde marzo de ese mismo año la cadena alemana es considerada un "agente extranjero" por parte de Moscú.