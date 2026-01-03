Última hora
Ataque a Caracas, en directo | Trump anuncia que ha capturado a Maduro y a su mujer y les ha llevado fuera del país
El Gobierno venezolano ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y Caracas, y ha ordenado el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".
Senadores demócratas condenan los ataques ordenados por Trump
Senadores demócratas han condenado los ataques aéreos en territorio venezolano ordenados por Trump, y han defendido que no hay ninguna razón para iniciar una guerra con el país latinoamericano.
"Esta guerra es ilegal", ha declarado en un mensaje en X el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, tras lo que ha denunciado que "es vergonzoso" que hayan pasado "de ser el policía mundial a ser abusador en menos de un año". Así, ha subrayado que "no hay ninguna razón" para iniciar una guerra.
Otro senador demócrata que se ha pronunciado al respecto ha sido Brian Schatz, senador por Hawái, quien ha manifestado que Estados Unidos no tiene intereses vitales en Venezuela que justifiquen una guerra. "A estas alturas, ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida. Y ni siquiera se molesta en explicarle al público estadounidense qué demonios está pasando", ha añadido.
Machado y González Urrutia no se pronuncian sobre los ataques de EEUU
Los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han declarado que, de momento, no se van a pronunciar sobre la agresión militar estadounidense en localidades civiles y militares de Caracas y otros estados centrales, como Aragua, Miranda y La Guaira.
"En este momento, no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela. Cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales", ha señalado un portavoz de ambos opositores en su cuenta de X.
Abascal: "El régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha urgido al régimen "narcoterrorista de Maduro" a rendirse y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, "al que ha torturado sin descanso y con brutalidad". A través de su perfil de X, el presidente de Vox se ha referido así al ataque aéreo que ha lanzado EEUU contra Venezuela.
Trump confirma un ataque "a gran escala" contra Venezuela
El presidente de Estados Unidos se acaba de pronunciar sobre las explosiones en Venezuela, y ha confirmado que se trata de un ataque a "gran escala" contra el país.
Trump anuncia que ha capturado a Maduro y a su mujer y les ha sacado del país
El presidente estadounidense acaba de anunciar en su una publicación en Truth Social que Estados Unidos ha capturado al presidente de Venezuela y a su esposa y les ha sacado del país.
Irán califica los ataques como una "flagrante violación de la soberanía" de Venezuela
Irán ha condenado el ataque militar estadounidense contra Venezuela y lo ha calificado como "una flagrante violación de su soberanía nacional e integridad territorial".
De esta forma, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar de inmediato para detener la "agresión ilegal" y pidió que se exijan responsabilidades a los responsables.
Italia ofrece asistencia consular a sus ciudadanos en Venezuela y les pide no salir de casa
Italia ha ofrecido a sus ciudadanos en Venezuela su red diplomática para emergencias y les ha recomendado no salir de casa y mantener prudencia, tras las explosiones atribuidas a un ataque militar estadounidense.
"Sigo con nuestra representación diplomática en Caracas la situación con particular atención a la comunidad italiana. La primera ministra Giorgia Meloni está constantemente informada. La Unidad de Crisis del ministerio está operativa", ha escrito en la red social X el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani.
Asimismo, ha recordado a los italianos presentes en Venezuela que pueden contactar el consulado en Venezuela para emergencias o denuncias, indicando el número de teléfono y su correo electrónico.
El ministro de Defensa colombiano activa un plan para impedir ataques del ELN en la frontera
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció este sábado un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de frontera con Venezuela ante los ataques de Estados Unidos contra objetivos en Caracas y otros lugares de ese país.
Según el ministro, "se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera".
Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que tiene una fuerte presencia el ELN, grupo al que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante.
Decenas de personas salen del mayor complejo militar venezolano tras las explosiones
Decenas de habitantes de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron este complejo militar después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones.
Una de las explosiones, de las que el Gobierno de Nicolás Maduro acusa a EEUU, que, por su parte, todavía no se ha pronunciado oficialmente, ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna -que alberga la sede del Ministerio de Defensa-, donde también hubo un corte del servicio eléctrico, así como en sectores aledaños, mientras se escuchaba el sobrevuelo de una aeronave, según constató EFE.
En ese momento, habitantes de edificios residenciales dentro de la instalación militar empezaron a bajar por las escaleras, varios de ellos para tratar de salir del lugar, algunos a pie y otros en vehículos, en su mayoría repletos de personas que huían del lugar por temor a nuevas explosiones.
Mientras, un militar ordenaba a los conductores apagar las luces de los vehículos, que hacían cola para salir por una de las principales entradas del complejo militar.
Evo Morales denuncia la "brutal agresión imperial" que supone el "bombardeo" de EEUU
El expresidente de Bolivia Evo Morales ha condenado el "bombardeo de EE.UU. contra Venezuela" y ha denunciado que se trata de una "brutal agresión imperial". "Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EEUU contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!", ha advertido en su cuenta de X.
La oposición de Venezuela ha asegurado que, por el momento, no tiene información oficial sobre los ataques en el país.
Los daños en el aeropuerto militar de Caracas tras las explosiones
Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, han sido constatados por EFE la madrugada de este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela denunciase la "agresión militar" de Estados Unidos.
Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraba personal uniformado en vehículos que rodeaban la zona.
Cuba condena los ataques de EEUU y pide reacción internacional
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y ha exigido una reacción "urgente" de la comunidad internacional.
"#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de EEUU a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", ha advertido en su cuenta de X, donde ha añadido: "Patria o Muerte ¡Venceremos!".
Trump dio luz verde a los ataques contra Venezuela hace días, según la 'CBS'
El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó los ataques aéreos dentro de territorio venezolano hace días, según han indicado a 'CBS News' dos funcionarios estadounidenses.
Venezuela denunciará ante la ONU la "gravísima agresión militar" de EEUU
El Gobierno de Venezuela ha anunciado que denunciará ante la Organización de Naciones Unidas la "gravísima agresión militar" de Estados Unidos en su territorio, después de que varias explosiones se escucharan en localidades civiles y militares de Caracas y los estados centrales de Miranda y La Guaira.
El Gobierno español afirma que todo el personal de la Embajada está a salvo
El Gobierno ha confirmado este sábado el "ataque aéreo" sobre Caracas, y ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela se encuentra a salvo.
Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.
En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo, según las mismas fuentes del Gobierno.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a 'CBS News'.
Funcionarios estadounidenses confirmaron a 'CBS News' que Trump ha ordenado los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas en las primeras horas de la madrugada del sábado.
La Fuerza Aérea de EEUU prohíbe operaciones en el espacio aéreo venezolano
Las Fuerza Aérea de EEUU ha emitido un aviso oficial en el que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de los ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado, según informa la 'CBS'.
Venezuela denuncia que la "agresión" de EEUU "amenaza la paz y estabilidad internacional"
El Gobierno venezolano ha denunciado que la "agresión" de Estados Unidos constituye "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza".
Así, ha alertado de que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".
Además, dijo que se reserva el derecho a ejercer el "legítimo" derecho a la defensa para proteger a su pueblo y su territorio, al citar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Despliegue militar y policial en Venezuela
"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", ha anunciado el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal 'VTV'.
Así, Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada". Como parte de este mismo decreto, anunció el despliegue militar y policial.
El Gobierno de Colombia expresa su "profunda preocupación" por las explosiones
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha expresado la "profunda preocupación" de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, atribuyó a una "gravísima agresión militar" estadounidense.
"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región", ha manifestado Petro en un comunicado publicado en su cuenta de X.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según han informado fuentes de la Administración a 'CBS News'.
El Gobierno venezolano ha declarado que se reserva el derecho a ejercer legítima defensa ante los "gravísimos" ataques de EEUU.
El presidente de Colombia pide reuniones urgentes de la ONU y la OEA
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado que Caracas está siendo bombardeada. "En este momento, bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo. Han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", ha señalado Petro en su cuenta de X, en la que ha defendido que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU "deben reunirse de inmediato".
Petro, quien es crítico del despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico y de los bombardeos de lanchas supuestamente cargadas con drogas tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental, ha subrayado que Colombia es desde este 1 de enero miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y, como tal, puede actuar en el campo diplomático.
Tras denunciar la "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, el Gobierno de Venezuela ha ordenado "el despliegue del comando para la defensa integral de la nación".
El presidente de Venezuela ha anunciado la declaración del estado de conmoción exterior en el país tras la "agresión militar" de Estados Unidos. En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".
El Gobierno venezolano ya se ha pronunciado sobre las explosiones en el territorio y ha denunciado que se trata de una "gravísima agresión militar" de Estados Unidos.
El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió el pasado mes de noviembre sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.
En redes sociales, circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota. "¡Fuerte Tiuna está explotando!", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas. Mientras, varios aviones sobrevuelan la ciudad.
Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se han escuchado en la madrugada de este sábado en Caracas, en unos momentos en los que Venezuela había denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.